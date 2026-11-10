Servicios mínimos en la educación: de un 20 % de profesores en la concertada hoy, al director y el conserje mañana en todos los centros

Una manifestación de profesores el curso pasado

Los centros educativos concertados de Galicia viven hoy una jornada de huelga, a la que están convocados todos los profesionales que trabajan en colegios privados gallegos sostenidos con fondos públicos. Mañana miércoles, esos trabajadores vuelven a estar llamados al paro, esta vez dentro de la huelga general que afecta a todo el país. Ambos días tendrán que abrir sus puertas todos los centros, pero el número de personas para atender al alumnado que decida acudir puede ser muy diferente.

Los servicios mínimos para la huelga de la educación concertada de este martes obligan a que acuda un miembro del equipo directivo, con facultad para resolver cualquier incidencia, y un subalterno, para vigilar las instalaciones y las entradas y salidas. Pero además, uno de cada cinco profesores ha tenido que ir a clase, independientemente de que quisiera secundar o no la huelga. Y es que los servicios mínimos fijados por la Consellería de Educación marcaron la obligación de que un 20 % de personal docente y del complementario acudieran también a su puesto de trabajo.

Sin embargo, mañana miércoles, según los servicios mínimos que esta vez firma la Consellería de Presidencia, tanto en los centros concertados como en los públicos solo será imprescindible la presencia de un miembro del equipo directivo y de un subalterno. Ningún profesor tiene la obligación de ir a clase. Eso si, todos los colegios e institutos tienen que abrir en su horario habitual.

Las dos órdenes de decretos mínimos alegan lo mismo para obligar a la apertura de los centros. Por un lado, que el «servicio esencial» de la educación «no puede ser reducido exclusivamente a la actividad docente», porque también se realizan otras funciones, como «la vigilancia y cuidado» de los menores. Las dos dicen, además, que «el derecho a la seguridad y el correlativo deber de protección de los menores, dada su entidad, debe ejercerse continuamente». Sin embargo, mientras para la huelga de mañana hacen falta solo dos personas para garantizar esas cuestiones, para la de hoy se dan por necesarias más, profesores incluidos.

La diferencia no estriba en que las órdenes las hayan elaborado consellerías distintas. Y es que en los servicios mínimos de las huelgas que la enseñanza pública gallega vivió el curso pasado, la propia Consellería de Educación estimó que solo era necesaria la presencia de un miembro del equipo directivo o docente para garantizar la apertura y cierre del centro. Sin embargo, el mismo departamento de la Xunta alega, en los servicios mínimos para las protestas que este curso mantiene la educación concertada, que la necesidad de incluir como servicios mínimos el porcentaje del 20 % del personal docente y del personal complementario «viene motivada por la propia obligación de mantener la custodia y la protección del alumnado, pues, en función de su número, no estaría suficientemente garantizada con la única presencia de dos personas».

Es la misma duda expresada por muchos padres de cara a la jornada de huelga general de este miércoles: ¿Está garantizada la seguridad del alumnado que vaya a clase, si no hay un mínimo de docentes?

«Discriminación» para los sindicatos

El Sindicato Nacional de Ensino Privado de Galicia (SNEP) explica que estas diferencias han sido la tónica general también en las dos jornadas de huelga que el personal de la concertada ha celebrado este curso: «É unha discriminación clara. Non aceptan que a concertada vaia á folga, non pensaron que iamos chegar ata aquí, e en consecuencia, póñennos uns servicios mínimos cun 20 % adicional, que non se fai en ningunha outra folga de educación», dice Manuel Alonso, representante del sindicato.

Desde la Consellería de Educación explican que tanto para la huelga general como para las que celebró la educación pública gallega se fijaron los servicios mínimos habituales, mientras que para el paro de la concertada han sido distintos porque se negocia con un colectivo diferente, con actores diferentes en las conversaciones.