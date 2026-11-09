El Sergas cambia su estructura para potenciar la primaria y la farmacia

Centro de Protonterapia PACO RODRÍGUEZ

El Consello de la Xunta ha aprobado el decreto que modifica la estructura del Sergas con dos objetivos: acabar de desarrollar la nueva dirección xeral de Atención Primaria e Comunitaria —que dirige Salvador Mariño-Ageitos y se creó hace meses— y potenciar la política farmacéutica por el impacto que supone el gasto en medicamentos con el envejecimiento de la población y la mayor llegada de las innovaciones terapéuticas.

La nueva dirección xeral echó a andar en junio y ahora se desarrolla su estructura. Tendrá dos subdirecciones, una de gestión asistencial y ordenación de los profesionales y recursos de atención primaria, y otra de atención comunitaria y calidad asistencial. La primera de ellas tendrá a su vez dos servicios, mientras que la segunda tendrá uno. Además, el Consello Técnico de Atención Primaria también estará adscrito a esta dirección general.

Farmacia

Otro de los cambios afecta a la política farmacéutica, por lo que la subdirección xeral de Farmacia, antes dentro de la dirección xeral de Asistencia Sanitaria, dependerá directamente de la gerencia. Mantendrá sus tres servicios, pero se reordenan, por lo que uno se encargará de la farmacia comunitaria (recetas) y otro de la hospitalaria, dejando para un tercero cuestiones de prestaciones y seguridad. Situar este departamento directamente en la gerencia obedece a que es un área estratégica «polo que non debe quedar adscrita de forma estrita en ningunha has direccións xerais».

Finalmente, la que antes era dirección de Asistencia Sanitaria, ahora denominada de Integración e Innovación Asistencial, se encargará de la coordinación entre primaria y hospitalaria, dando impulso a la innovación asistencial y a la salud mental.

El organigrama se traslada a las área sanitarias, por lo que el nuevo decreto establece que todas ellas deberán contar con una dirección de atención primaria que dependa directamente de la gerencia. Igualmente, para potenciar la enfermería, esta dirección también dependerá del gerente de cada área. Se crea también el Centro de Protonterapia de Galicia, que se integrará orgánicamente en el área de Santiago.