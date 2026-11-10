Puerto Rico inaugura una cátedra para promover e investigar el Camino de Santiago

José Ricardo Pardo Gato, en la pantalla, durante su intervención en la inauguración de la cátedra del Camino de Santiago en Puerto Rico.

En un acto solemne y con cantos corales de fondo, la Universidad de Puerto Rico en Bayamón inauguró este martes su cátedra del Camino de Santiago, una iniciativa que se materializó en tiempo récord y que busca promover e investigar las rutas jacobeas en el territorio estadounidense. Porque aunque sean poco conocidas fuera de la isla, las reminiscencias históricas al Apóstol Santiago están muy presentes en el enclave caribeño. Hay una catedral dedicada a él en la localidad de Santiago de Fajardo, y también un camino que une la capital, San Juan, con el templo, tras recorrer siete municipios y el bosque natural del Yunque.

«Hay una devoción por el Apóstol casi desmedida en algunos lugares», confirma el gallego José Ricardo Pardo Gato. Abogado e investigador del Archivo Catedralicio Compostelano desde hace décadas, concedió esta tarde su primer discurso como titular de la cátedra promovida por la universidad puertorriqueña, que lo invitó a ocupar ese puesto hace unas semanas. Durante su intervención, Pardo Gato destacó el papel de los particulares y asociaciones que promueven la ruta en Puerto Rico, y avanzó que la cátedra organizará «conferencias, cursos, publicaciones y eventos» para prestigiar el Camino.

También destacó las referencias que hay a la ruta jacobea en varios lugares de la isla. No solo en la catedral dedicada al Apóstol, sino también en la localidad de Loíza, que celebra anualmente, durante la semana del 25 de julio, procesiones en honor al Santiago de los niños, de los hombres y de las mujeres. O en otro lugar de la isla, Punta Santiago, que también evoca el Camino. Ambos lugares son dos de las paradas de la ruta de 120 kilómetros que recorre la isla caribeña, y el alcalde de San Juan solicitó hace unos meses al presidente de la Xunta la tradicional moteira con la concha, que señaliza los recorridos jacobeos, con el objetivo de oficializar el trayecto.

En ese proceso de institucionalización de la ruta, la nueva cátedra jugará un papel relevante, fomentando el conocimiento del Camino de Santiago entre los miles de turistas, tanto de América del Norte como de América del Sur, que visitan Puerto Rico. A futuro, Pardo Gato y los demás académicos que conforman la cátedra se marcan el objetivo de que el Comité Internacional de Expertos del Camino, la Academia Xacobea y la Xunta de Galicia reconozcan «la reminiscencia histórica de las rutas jacobeas en la isla».

Colaboración con el consulado

Pero el objetivo fundamental, como el de cualquier cátedra, es el de promover la investigación, dotando de rigor académico a todos los trabajos que se han realizado y que se están elaborando sobre el peregrinaje. La universidad lo hará, asegura Pardo Gato, de la mano del consulado de España en Puerto Rico y de la oficina económica de España en la isla. «La idea es aunar y entrelazar los lazos que siempre han existido y que existen, para así reafirmarlos», explica el catedrático.

El proyecto para constituir la cátedra, que generó un amplio consenso en la universidad pública puertorriqueña, surgió en octubre del año pasado durante el primer congreso Puerto Rico-España, al que acudieron el cónsul español en la isla y representantes civiles y del tejido económico.

Para finalizar su discurso inaugurual, el catedrático gallego, que intervino por videoconferencia —volverá a Puerto Rico en marzo— auguró que la importancia «religiosa, cultural y, lo que no es menos importante, económica» repercutirá en todos los municipios y zonas de Puerto Rico por las que el discurre el camino, y espera que el interés por el peregrinaje se extienda a todo Estados Unidos y a otros países de Hispanoamérica.