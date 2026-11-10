Desde hoy es posible circular en coche gratis por vías de alta capacidad de Galicia a Cataluña

Coches esperando en las cabinas de peaje de la autopista AP-68, entre Bilbao y Zaragoza EP

Recorrer por carretera desde hoy el norte de España es más barato. La eliminación de los peajes que esta madrugada se activó en la autopista AP-68 (Bilbao-Zaragoza) permite a los conductores gallegos rebajar el gasto