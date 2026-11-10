Desde hoy es posible circular en coche gratis por vías de alta capacidad de Galicia a Cataluña

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

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Coches esperando en las cabinas de peaje de la autopista AP-68, entre Bilbao y Zaragoza
Coches esperando en las cabinas de peaje de la autopista AP-68, entre Bilbao y Zaragoza EP

El Estado asume la autopista AP-68 y son ya 1.240 los kilómetros a los que se les ha retirado el peaje en ocho años

11 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Recorrer por carretera desde hoy el norte de España es más barato. La eliminación de los peajes que esta madrugada se activó en la autopista AP-68 (Bilbao-Zaragoza) permite a los conductores gallegos rebajar el gasto

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