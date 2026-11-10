La Fegamp alerta sobre creencias en los adolescentes que normalizan la violencia machista

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, este martes en Santiago Xoán Rey | EFE

Las opiniones y percepciones de una parte de la adolescencia gallega sobre los roles de género, los comportamientos machistas y la respuesta ante situaciones de acoso o violencia. Eso es lo que recoge el Informe sobre as actitudes da mocidade en relación coa igualdade e a prevención da violencia de xénero en Galicia, que presentó este martes el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela.

«A igualdade debe construírse no día a día. Hai avances reais, pero non suficientes», afirmó Varela, que insistió en que no basta con rechazar la violencia machista cuando se manifiesta de manera explícita, sino que es necesario actuar también sobre los comportamientos, las creencias y las actitudes que contribuyen a normalizarla. El informe es el resultado de la participación de 251 jóvenes de entre 14 y 18 años de diez concellos (Ames, Barro, Betanzos, Carballo, Lalín, Lugo, Marín, Sanxenxo, Vilalba y Allariz). El trabajo de campo se desarrolló entre el 2025 y comienzos del 2026 mediante un cuestionario de ocho preguntas.

Sin ser una muestra representativa del conjunto de los jóvenes gallegos, el documento busca «identificar sinais, abrir conversas e contribuír a orientar novas actuacións preventivas». Entre los resultados, destaca que el 56 % de las participantes consideran que las mujeres son independientes y no necesitan protección masculina. En el ámbito de los cuidados, nueve de cada diez rechazan que sea una responsabilidad determinada por el sexo, una visión que también comparten seis de cada diez chicos.

Los datos también señalan que el 38 % de los jóvenes ofrecen respuestas vinculadas a una visión tradicional de la protección masculina y el 15 % consideran normal que las mujeres asuman más tareas de cuidado. Para el presidente de la Fegamp, estos resultados evidencian que «a igualdade formal e a igualdade real non sempre avanzan ao mesmo ritmo» y que hay que seguir trabajando para que los cuidados, la autonomía y la responsabilidad compartida dejen de entenderse como cuestiones de género.

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«A importancia de non rir»

La reacción de los jóvenes ante los comentarios machistas y las situaciones de acoso es uno de los puntos claves. El 58 % de las chicas afirman que desaprueban directamente los comentarios que cosifican a las mujeres. Entre los chicos, el 35 % reconocen que ríen ante este tipo de comentarios, mientras que el 38 % aseguran sentirse incómodos, pero tratan de intervenir indirectamente o cambiar de tema.

El informe también detecta diferencias importantes en la respuesta ante una denuncia por acoso: el 68 % de las chicas manifiestan apoyo a la persona que denuncia, frente al 20 % de los chicos. Además, el 62 % de estos últimos optan por no implicarse. Alberto Varela insistió en la importancia de cambiar estas dinámicas: «A violencia machista tamén se combate cando alguén decide non rir unha broma machista, cando expresa o seu desacordo ou cando apoia a persoa que está sendo menosprezada».

En el documento se pone el foco en las distintas manifestaciones de la violencia machista, que van más allá de las agresiones físicas y pueden aparecer en forma de control, humillación, presión, aislamiento o restricción de la autonomía. Una preocupación especial es el ámbito digital, donde comportamientos como pedir contraseñas, exigir conocer la localización, revisar conversaciones o controlar los contactos pueden presentarse como supuestas muestras de preocupación o afecto.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016 y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.