Todas las demarcaciones hidrográficas con influencia en Galicia tienen sus reservas de agua a menos de la mitad de su capacidad

Embalse de O Con o Castroagudín a finales de la semana pasada, a menos del 10 % de su capacidad MARTINA MISER

Los embalses gallegos acumulan actualmente menos de 1.700 hectómetros cúbicos de agua, tras perder ochenta en una sola semana. El nivel de las presas ha caído dos puntos en siete días, y mientras las de la demarcación Miño-Sil están al 48,5 % de su capacidad, las de Galicia Costa están al 42,4 %. Los datos de ambas son peores que el año pasado en estas fechas, pero también que las medias a cinco y diez años.

Solo la demarcación del Duero está en niveles más bajos de ocupación, un 41,3 %. Esta confederación hidrográfica, por cierto, tiene bajo su gestión una pequeña porción de territorio gallego, algo más de mil kilómetros cuadrados en el sureste de la provincia de Ourense que incluye municipios como Verín o Laza y otras zonas regadas por el río Támega.

La otra cuenca con influencia en Galicia es la del Cantábrico occidental, que incluye concellos del oriente de Lugo, como Baleira, A Fonsagrada o Pedrafita. Las presas de esta demarcación también están por debajo de la mitad de su capacidad, con una ocupación del 48 %.

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El conselleiro de Medio Ambiente, Nicolás Vázquez, ha pedido tanto a la población como a las administraciones y a las entidades privadas que mantengan un uso responsable del agua, aunque confía en que las precipitaciones de los últimos días y la previsión de nuevas borrascas permitan frenar el descenso del nivel de los embalses y comenzar a recuperar sus reservas en las próximas semanas si se cumplen las previsiones.

Así lo dijo este martes durante una visita a MeteoGalicia, donde precisó que todavía es pronto para dar por superada la situación de sequía, y que la lluvia caída aún tardará en llegar a las presas, por lo que pueden pasar semanas o incluso meses hasta lograr un recuperación efectiva de sus niveles.

Además, insistió en la prudencia en el consumo, incluso cuando se supere la situación de escasez. «El cambio climático está ahí y estas épocas de sequía probablemente se repitan en más ocasiones», advirtió.