Colegios cerrados y transportes suspendidos: Portugal se parapeta ante la tormenta Charles

Efectos de la borrasca Kristin en el Río Miño, en Galicia. LAURA LEIRAS

Portugal se parapeta ante la posibilidad de que la borrasca Charles repita episodios vividos con el temporal Kristin a inicios de este año. Se esperan fuertes lluvias, vientos de hasta 140 km/h y gran agitación marítima. A medida que las inundaciones empezaban a interrumpir el tráfico en algunas de las arterias lisboetas este martes, las autoridades decretaron la situación de alerta roja para todo el miércoles, que afectará a una parte importante de la costa, del centro y de todo el norte del territorio continental.

El recuerdo del último febrero todavía late en la memoria de los portugueses y los desperfectos aún son visibles en algunos distritos del centro del país. Por eso, el presidente de la República, António José Seguro, que entonces criticó la gestión de la catástrofe por descoordinada y poco clara —costó la dimisión de la ministra del Interior, Maria Lúcia Amaral— ya aseguró que seguirá la situación en detalle. Por su parte, el primer ministro, pidió máxima precaución a todo el país tras reunirse con Protección Civil.

Las autoridades piden a la población que no salga de casa si no es estrictamente necesario y se suspendieron los servicios públicos no esenciales. Todos los colegios permanecerán cerrados y, a lo largo de todo el país, servicios como bancos, atención médica no urgente y transportes públicos anunciaron la suspensión de sus operaciones. La principal aerolínea portuguesa, TAP, ajustó sus operaciones y permite a los pasajeros alterar sus reservas, sin penalizaciones, hasta el día 17 de noviembre. Las dos principales compañías de autobuses, Flix Bus y Rede Expressos, han cancelado sus viajes. También se han habilitado instalaciones para acoger a personas sintecho. En Coímbra, la alcaldesa asumió que “habrá inundaciones urbanas”.

En el mismo sentido, la principal patronal y asociación de negocios portuguesa exigió a las empresas que establezcan “prioridad absoluta a la protección de personas y bienes”.

Todas las miradas están puestas en el Web Summit, el evento tecnológico anual y de carácter internacional que se celebra cada año en Lisboa, con visitantes de todo el mundo. A última hora de la tarde del martes, el Gobierno desaconsejó la celebración de la primera jornada, este miércoles.

En febrero, la infraestructura energética fue una de las más afectadas y, por eso, la Red Eléctrica Nacional se ha puesto de acuerdo con su homóloga española para disponer de mayor abastecimiento eléctrico en caso de problemas de gran calado.