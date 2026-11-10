La bolsa de interinos para secretario-interventor en Galicia suma 21 nuevos inscritos

Casa do Concello en Castro de Rei LAURA LEIRAS

Las bolsas autonómicas de funcionarios interinos con habilitación nacional se amplían con casi una treintena de personas que podrán cubrir de manera temporal puestos en las Administraciones locales gallegas. Los concellos y mancomunidades de Galicia llevan tiempo sufriendo la carencia de estos altos funcionarios, que les ha llevado incluso a compartir personal.

Según ha detallado la Xunta, el listado para realizar sustituciones en la subescala de secretaría-intervención ha sumado 21 candidatos, en la subescala de secretaría, categoría de entrada se han incorporado cinco, y en la subescala de intervención-tesorería, categoría de entrada, se han añadido dos. Los listados pueden consultarse en la web Eidolocal, en el apartado Más información, tal y como se indica en la resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Todas las personas incorporadas a las bolsas son aspirantes que superaron algún ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en la escala de personal funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional correspondientes a la oferta de empleo público extraordinaria y adicional, y que solicitaron su inclusión en las listas de interinos autonómicas gallegas. La relación de personas candidatas fue remitida por el Instituto Nacional de Administración Pública.

La Xunta creó en 2017 estas bolsas autonómicas de interinos para facilitar a las entidades locales gallegas la posibilidad de cubrir de forma inmediata los puestos de trabajo de habilitación nacional como los de secretario, interventor o tesorero.