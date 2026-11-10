BNG y PSdeG secundarán la huelga en el Parlamento, jornada en la que el PP hará trabajo normal

Pleno do Parlamento de Galicia (foto de arquivo)

Los grupos de BNG y PSdeG en el Parlamento de Galicia han avanzado este martes que mañana no acudirán a las sesiones previstas -dos comisiones- por sumarse a la huelga general convocada en una jornada en la que el PPdeG augura que la actividad en la Cámara transcurrirá con normalidad. Así lo ha explicitado el portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos, que ha dicho que los diputados de su grupo acudirán a la sede del poder legislativo para cumplir con sus obligaciones y que eso permitirá el «normal funcionamiento» del Parlamento.

Pazos ha recordado que para la existencia de cuórum es necesario que en las comisiones estén presentes más de la mitad de sus integrantes, por lo que la mayoría absoluta del PPdeG en la Cámara garantizaría que puedan celebrarse. Asimismo, aunque ha dicho que existen «motivos máis que sobrados para manifestarse contra o Gobierno central», ha matizado que sospecha que no es ese el fin principal que persigue la huelga de mañana y ha descartado la participación de su partido en la misma.

El portavoz popular ha añadido que le resulta «difícil de explicar» que los mismos grupos que han estado ocho años al mando del Ejecutivo central salgan ahora a protestar contra las «consecuencias» de sus políticas.

Por otro lado, tanto BNG y PSdeG han indicado que mañana participarán en las diferentes movilizaciones convocadas por todo el territorio gallego con motivo de la huelga y han expresado su apoyo a las reivindicaciones de las personas trabajadoras que demandan condiciones de vida dignas y unos servicios públicos fuertes.

Esas han sido las palabras de Lara Méndez, viceportavoz socialista; mientras que el diputado del BNG Luís Bará ha llamado a una «mobilización masiva» para atajar una crisis de la que ha culpado a las «políticas bipartidistas», en alusión a PP y PSOE, en los últimos veinte años. Bará ha ligado la subida de precios, no solo de la vivienda, a la «escalada belicista» y al aumento del gasto militar, que ha señalado como causa principal de muchos de estos problemas; según ha explicado, todo esto lleva a detraer fondos públicos que podrían ir a parar a otros servicios.

Sesión plenaria

Por otra parte, el pleno del Parlamento de Galicia de la semana que viene, que se celebrará en plena campaña electoral de los próximos comicios generales, estará marcado por el debate de cuatro proyectos de ley y una sesión de control al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, centrada en cuestiones de igualdad. Así lo ha determinado en su reunión de este martes para determinar el orden del día de la sesión plenaria la junta de portavoces del legislativo gallego, que también ha acordado la celebración el lunes 16 de noviembre de otro pleno extraordinario con las enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuestos presentadas por los grupos de la oposición.

Otras dos normas del Ejecutivo autonómico serán protagonistas de la sesión ordinaria, ya que se abordará la toma en consideración y las enmiendas de devolución de la futura ley de administración local de Galicia y la aprobación final del texto de educación digital.

En paralelo, BNG y PSdeG llevarán a la Cámara dos proyectos de ley en materia de igualdad de género. El grupo nacionalista aboga por una reforma que blinde las políticas públicas contra el «negacionismo» con más presupuestos y nuevas medidas, mientras que los socialistas han optado por poner el foco en la violencia digital que sufren las mujeres.

La proximidad del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, condiciona la agenda del próximo pleno. La sesión de control al presidente de la Xunta estará monopolizada por esta causa. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, preguntará a Alfonso Rueda por las acciones llevadas a cabo por el Gobierno gallego para combatir la violencia machista; a la vez que el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, lo hará por las medidas adoptadas en pro de la igualdad.

También el PPdeG, grupo mayoritario en la Cámara, impulsa iniciativas en este ámbito, ya que ha incluido una proposición no de ley para exigir al Ejecutivo central que dé datos acerca de los fallos detectados en el sistema Cometa, responsable del seguimiento telemático de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género.