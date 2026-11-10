Más de 370 médicos de familia trabajan más allá de los 65: «Es un compromiso, no quería que mis pacientes se quedasen sin cobertura»

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Belén Iglesias, médico en el centro de salud Casa do Mar de A Coruña, tomó la decisión de continuar en activo más allá de los 65 porque no hay relevo debido al déficit de especialistas
Belén Iglesias, médico en el centro de salud Casa do Mar de A Coruña, tomó la decisión de continuar en activo más allá de los 65 porque no hay relevo debido al déficit de especialistas CESAR QUIAN

Los facultativos en edad de jubilación son el 14,5 % del total, por lo que asumen uno de cada siete cupos

10 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El 15 % de los médicos de familia del Sergas podrían estar jubilados. El porcentaje da una idea del déficit de facultativos y del importante relevo generacional que habrá en las consultas de la sanidad

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete