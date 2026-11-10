Más de 370 médicos de familia trabajan más allá de los 65: «Es un compromiso, no quería que mis pacientes se quedasen sin cobertura»

Belén Iglesias, médico en el centro de salud Casa do Mar de A Coruña, tomó la decisión de continuar en activo más allá de los 65 porque no hay relevo debido al déficit de especialistas CESAR QUIAN

El 15 % de los médicos de familia del Sergas podrían estar jubilados. El porcentaje da una idea del déficit de facultativos y del importante relevo generacional que habrá en las consultas de la sanidad