Más de 370 médicos de familia trabajan más allá de los 65: «Es un compromiso, no quería que mis pacientes se quedasen sin cobertura»
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Los facultativos en edad de jubilación son el 14,5 % del total, por lo que asumen uno de cada siete cupos10 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El 15 % de los médicos de familia del Sergas podrían estar jubilados. El porcentaje da una idea del déficit de facultativos y del importante relevo generacional que habrá en las consultas de la sanidad