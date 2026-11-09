La Xunta convocará en próximos meses 19 ayudas para acceso a la vivienda que suman 151 millones

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Sandra Alonso

En los próximos meses, la Xunta convocará 19 líneas de subvenciones del área de vivienda que suman 151 millones de euros y se centrarán en los jóvenes y colectivos vulnerables. El programa, vinculado a los presupuestos del 2027 fue aprobado este lunes por el Consello de la Xunta. Su presidente, Alfonso Rueda, explicó que la citada cifra supone «multiplicar por catro as achegas». La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue explicó que las primeras nueve convocatorias se publicarán antes del 1 de enero, aunque el plazo de solicitud se iniciará a comienzos del 2027, y las otras diez se pondrán en marcha ya ese año.

Las subvenciones de acceso a la vivienda suman 83,1 millones. Incluyen las ayudas para la promoción de pisos accesibles, dotadas con 27,7 millones, entre ellas una nueva línea de siete millones destinada a los ayuntamientos que quieren promover viviendas protegidas.

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Otros diez millones se destinarán a los apoyos para el pago de alquileres, 17,2 millones más para el bono de alquiler social, y 14,1 para subvenciones a entidades de iniciativa social para proyectos de acceso a la vivienda. Esa última línea será gestionada por el Instituto Galego de Vivenda e Solo, que tramitará 8,3 millones de euros, y por la Consellería de Política Social e Igualdade, que se hará cargo de los restantes 5,8.

El eje de acceso a la vivienda incluye además dos millones en ayudas a la compra un hogar, otros 2,8 para la adquisición de pisos por entidades sin ánimo de lucro que las destinen a alquiler accesible, 5,1 para el fondo de cooperación municipal para promocionar nuevas viviendas, y cinco más en avales a la compra de pisos.

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El eje de rehabilitación se centra en particulares y concellos.

Las subvenciones para los primeros incluyen cinco millones para rehabilitaciones en concellos rurales de hasta 5.000 habitantes, con un máximo de 30.000 euros por hogar; 23 en ayudas a obras de recuperación integral, 2,9 para el programa Fogar Vivo, otros dos para propiedades en los Camiños de Santiago y la Ribeira Sacra, y un millón más en ayudas a comunidades de propietarios de pisos de promoción pública.

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Los concellos tendrán a su disposición 2,2 millones para rehabilitar edificaciones de su propiedad, 370.000 euros para intervenciones en infraviviendas, 14,5 para las áreas de rehabilitación integral (ARI) y las áreas Rexurbe, 11,9 millones para el fondo de cooperación municipal de conservación del patrimonio y cinco más para intervenciones integrales en las áreas Rexurbe.