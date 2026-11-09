Vota y opina: ¿Crees que la asistencia de los alumnos a la universidad debería ser obligatoria?
REDACCIÓN
GALICIA
El absentismo estudiantil crece en España tras la pandemia y el despliegue de la IA09 nov 2026 . Actualizado a las 12:15 h.
El absentismo universitario se ha convertido en una preocupación creciente en las facultades españolas, especialmente desde la pandemia y el crecimiento de la IA. Aunque la asistencia a clase no es obligatoria con carácter general, cada asignatura puede establecer distintos requisitos de presencialidad y participación. El debate cobró fuerza este curso en Galicia tras las advertencias de la rectora de la Universidad de Vigo sobre unas aulas cada vez más vacías y las causas que están detrás de este fenómeno. Y tú, ¿crees que la asistencia debería ser obligatoria en las clases universitarias?
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