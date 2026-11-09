Vota y opina: ¿Crees que la asistencia de los alumnos a la universidad debería ser obligatoria?

Alumnos estudiando en una facultad de la UDC, en una imagen de archivo. MARCOS MÍGUEZ

El absentismo universitario se ha convertido en una preocupación creciente en las facultades españolas, especialmente desde la pandemia y el crecimiento de la IA. Aunque la asistencia a clase no es obligatoria con carácter general, cada asignatura puede establecer distintos requisitos de presencialidad y participación. El debate cobró fuerza este curso en Galicia tras las advertencias de la rectora de la Universidad de Vigo sobre unas aulas cada vez más vacías y las causas que están detrás de este fenómeno. Y tú, ¿crees que la asistencia debería ser obligatoria en las clases universitarias?

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