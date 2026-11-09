Los estudiantes, sobre el absentismo universitario: «Ás veces, perdo o tempo indo ás clases»

Jorge Noya
JORGE NOYA SANTIAGO / LA VOZ

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La visión de los alumnos. De izquierda a derecha, Violeta Pérez (Medicina), Guillermo Álvarez (Matemáticas), Daniel Rodríguez (Dereito), Mencía Mon (Xornalismo), Sara López (Educación Infantil) e Iván Lucio (Xornalismo). Todos ellos estudian en la USC y debatieron el jueves pasado sobre el absentismo universitario en la Facultade de Comunicación de Santiago.
La visión de los alumnos. De izquierda a derecha, Violeta Pérez (Medicina), Guillermo Álvarez (Matemáticas), Daniel Rodríguez (Dereito), Mencía Mon (Xornalismo), Sara López (Educación Infantil) e Iván Lucio (Xornalismo). Todos ellos estudian en la USC y debatieron el jueves pasado sobre el absentismo universitario en la Facultade de Comunicación de Santiago. VÍTOR MEJUTO

Los alumnos coinciden en que la utilidad de las sesiones es el principal factor para decidir si acuden o no a las aulas, y apuntan al transporte o a la IA como otras causas del problema

10 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Asistir o no a algunas de las clases que tienen programadas en sus horarios es un dilema que se les presenta casi a diario a los estudiantes universitarios. «Yo tengo cierta tendencia a faltar, sobre

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