Los estudiantes, sobre el absentismo universitario: «Ás veces, perdo o tempo indo ás clases»
SANTIAGO / LA VOZ
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Los alumnos coinciden en que la utilidad de las sesiones es el principal factor para decidir si acuden o no a las aulas, y apuntan al transporte o a la IA como otras causas del problema10 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Asistir o no a algunas de las clases que tienen programadas en sus horarios es un dilema que se les presenta casi a diario a los estudiantes universitarios. «Yo tengo cierta tendencia a faltar, sobre