Los estudiantes, sobre el absentismo universitario: «Ás veces, perdo o tempo indo ás clases»

La visión de los alumnos. De izquierda a derecha, Violeta Pérez (Medicina), Guillermo Álvarez (Matemáticas), Daniel Rodríguez (Dereito), Mencía Mon (Xornalismo), Sara López (Educación Infantil) e Iván Lucio (Xornalismo). Todos ellos estudian en la USC y debatieron el jueves pasado sobre el absentismo universitario en la Facultade de Comunicación de Santiago. VÍTOR MEJUTO

Asistir o no a algunas de las clases que tienen programadas en sus horarios es un dilema que se les presenta casi a diario a los estudiantes universitarios. «Yo tengo cierta tendencia a faltar, sobre