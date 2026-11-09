La Universidade de Vigo crea el Aula de Turismo de Galicia en su campus de Ourense

Asistentes a la presentación de la nueva aula, entre ellos Xosé Merelles y Carmen García Mateo (segundo y tercera por la derecha)

La Universidade de Vigo y Turismo de Galicia —el departamento de la Xunta encargado de la actividad turística— firmaron este lunes el convenio de colaboración por el que se crea el Aula Turismo de Galicia en el campus de Ourense. En la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo se instalará un espacio universitario que quiere funcionar como centro de referencia para la creatividad, la innovación, la docencia, la investigación aplicada y la innovación profesional en el ámbito turístico.

El aula estará abierta tanto a profesorado, personal investigador y alumnado como a los profesionales del sector. Contará con metodologías innovadoras, creativas y participativas, incluidas tecnologías de tipo inmersivo, que permitirán usar la realidad virtual y aumentada para investigar, aprender e innovar en turismo. Esto contribuirá, además, a la experimentación y la colaboración de la comunidad universitaria con el tejido institucional y empresarial.

«A creación da Aula Turismo de Galicia reflicte moi ben a universidade que queremos construír: unha institución que aproveita as súas capacidades, que coopera coas administracións e co tecido produtivo e que pon o coñecemento ao servizo da sociedade», apuntó la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, durante la presentación del proyecto, del que destacó tres objetivos: «Que o estudantado desenvolva capacidades prácticas, que o profesorado explore novas metodoloxías e que a investigación responda ás necesidades reais do sector».

Por su parte, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, subrayó que esta iniciativa da continuidad a otra colaboraciones desarrolladas con la universidad viguesa, como el apoyo al Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e da Saúde, cuyo alumnado puede hacer prácticas en el departamento autonómico. Además, destacó como muy pertinente que la nueva aula se abran en Ourense, un territorio que está experimentando un importante crecimiento turístico.

En la firma del convenio también participaron el decano de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, Jesús Vázquez; la vicerrectora del campus de Ourense, Montserrat Cruz; y los responsables del Aula Turismo de Galicia, Elisa Alén y Nuno Sousa.