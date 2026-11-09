El porqué de no ir a clase: entre el aburrimiento y el cálculo del esfuerzo
SANTIAGO / LA VOZ
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Los estudios realizados sobre este fenómeno enumeran varios factores y además reflejan que según el perfil del alumno pesan más unos u otros09 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Uno de los estudios más completos sobre la realidad del absentismo universitario se presentó este año en la Universidad Autónoma de Barcelona, con una muestra muy representativa de alumnos y profesores. El informe califica esta