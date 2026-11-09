El porqué de no ir a clase: entre el aburrimiento y el cálculo del esfuerzo

Uno de los estudios más completos sobre la realidad del absentismo universitario se presentó este año en la Universidad Autónoma de Barcelona, con una muestra muy representativa de alumnos y profesores. El informe califica esta

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