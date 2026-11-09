El ministro Carlos Cuerpo recibirá este martes a las víctimas de Angrois

Manifestación de víctimas de Angrois en la estación de tren de Santiago (foto de archivo) XOAN A. SOLER

Las víctimas del siniestro del tren Alvia producido en Angrois (Santiago) en el año 2013 se reunirán este martes con el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha asumido las competencias de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente. El encuentro está previsto para las cuatro de la tarde, en la sede del Ministerio de Economía. Será unas horas antes de que se celebre el funeral por las víctimas de la tragedia de Urda, previsto para las siete en la Catedral de Toledo, un accidente ferroviario que «nunca hubiera ocurrido» de haber tomado medidas tras Angrois, asegura la plataforma de afectados.

En concreto, la plataforma considera que haber investigado correctamente el siniestro de Santiago hubiera supuesto llegar a «una conclusión obvia» para los expertos: no permitir que un tren de alta velocidad circule a 200 kilómetros hora sin el sistema automático de protección adecuado. De ahí que vayan a reclamar al ministro la eliminación «urgente» del ASFA (siglas de Anuncio de Señales y Frenado Automático) como sistema de respaldo cuando fallen los sistemas ERTMS y LZB en el caso de líneas de alta velocidad. «No es seguro, como demostraron Angrois y Urda», señalan, y reclaman que no se pueda circular a 200 kilómetros por hora con este sistema, algo ahora admitido en España.

La colisión por alcance en Urda y el descarrilamiento en Angrois coinciden, según llama la atención el ingeniero Jorge Iglesias, que acompañará a la plataforma en la cita con Carlos Cuerpo, en el hecho de que se habían caído (en el primer caso) y desconectado (en el segundo) estos sistemas propios de la alta velocidad, dejando la seguridad a expensas del posible fallo humano.

Exigirán también la creación de una comisión técnica independiente que incluya a expertos europeos para que revise la investigación de Angrois realizada por la CIAF y que responsabilizó al maquinista, tal y como reclamaron a España las autoridades de la Unión Europea. «Sin este compromiso, todo seguirá igual. Si rechaza esta propuesta, la aplaza o responde con evasivas, tendremos que concluir que no existe una verdadera voluntad de aprender ni de cambiar nada», señalan las víctimas de Angrois en un comunicado, en el que recuerdan que hace dos años ya habían solicitado una reunión con el entonces ministro Puente, que este no aceptó.

La delegación de víctimas acudirá acompañada de dos expertos en seguridad e interoperabilidad ferroviaria, Jorge Iglesias y Jaime Tamarit, que presentarán una batería de medidas, que incluirán también la investigación independiente de los siniestros de Adamuz y de Urda y una auditoría integral del sistema ferroviario español por parte de la Agencia Ferroviaria Europea.

«Usted tiene la oportunidad de hacer lo que sus antecesores no hicieron: atender las recomendaciones de expertos, conocer la auditoría, el informe sobre la investigación de Angrois y escuchar a las víctimas», señala la plataforma en una carta abierta dirigida a Carlos Cuerpo que finaliza diciendo: «No necesitamos discursos ni promesas. Necesitamos responsables que asuman las consecuencias de sus decisiones y medidas que impidan que sigamos contando víctimas».

El pasado viernes, Cuerpo ya se reunió con los afectados por el siniestro de Adamuz (Córdoba), en medio de los contactos que también mantiene con sindicatos por las huelgas convocadas para reclamar que se implementen medidas para mejorar la seguridad en la red ferroviaria española.