Lorenzana consolida su influencia en el Consello tras el cónclave de San Clodio

Lorenzana, en el centro, con Ángeles Vázquez (Política Social), Miguel Corgos (Facenda) y Antonio Gómez Caamaño (Sanidade)

Los conselleiros entraron al monasterio de San Clodio sabiendo que de aquellos muros de silencioso y secular recogimiento saldría un anuncio. Por mucho que la junta electoral mida con lupa cada una de las palabras que vierten los políticos en estos tiempos de precampaña. De todo cuanto se puso encima de la mesa por parte de cada uno de los doce conselleiros, hubo una idea que sobresalió por encima del resto y que, hasta el cónclave en Leiro, solo estaba en la carpeta de una conselleira, María Jesús Lorenzana. El Plan Industria Galicia 360 lleva tiempo cocinándose en la Consellería de Economía e Industria, y salta ahora al debate público tras anunciarlo este domingo Alfonso Rueda. Eso sí, en fase embrionaria, por lo que aún queda mucho por perfilar.

«Serviu para falar desta idea e doutras moitas que están en marcha», declaró Alfonso Rueda. Por ahora, lo únicco que ha trascendido del retiro en el monasterio es ese plan con el que ofrecer suelo industrial, crear naves prefabricadas y construir viviendas para los trabajadores.

Para María Jesús Lorenzana es un nuevo tanto en un casillero que empieza a acostumbrarse a las buenas noticias. Hace apenas dos semanas, la remodelación del Gobierno autonómico a la que obligó la salida de Fabiola García a las listas del PP en las elecciones generales, supuso el ascenso del que era su número dos en la consellería, Nicolás Vázquez, hasta entonces director xeral de Economía e Desenvolvemento Económico y ahora compañero en el Consello al frente de Medioambiente.

Rueda destacó en su balance del año la consecución del proyecto de SAIC Motor en el puerto exterior de Ferrol, la mayor inversión extranjera en lo que va de siglo en Galicia. Un logro en el que fue clave el viaje a China que la conselleira compartió con Rueda en busca de proyectos que traer a la comunidad.