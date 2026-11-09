CSIF convoca concentraciones ante los hospitales para pedir mejoras en la carrera profesional y un complemento para los turnos fijos

Vista del Hospital Álvaro Cunqueiro M.Moralejo

El sindicato CSIF ha convocado para este martes de 10 de noviembre concentraciones ante los distintos hospitales de Galicia para reclamar avances en dos cuestiones: la carrera profesional y los complementos retributivos para el personal que trabaja en turnos fijos. Los actos se celebrarán entre las 11 y las 12 de la mañana.

La central considera «imprescindible» revisar el modelo de carrera profesional vigente desde hace ocho años, abriendo una negociación para llegar a un nuevo acuerdo más atractivo y que «garantice la igualdad», asegurando que «todos los profesionales puedan acceder al grado que les corresponde, con reconocimiento efectivo de su experiencia, méritos y trayectoria profesional».

Por otro lado, CSIF también reclama que se abra un diálogo para establecer un complemento retributivo específico para profesionales que trabajan de manera permanente en turnos fijos de mañana o de tarde. Alegan que la alta concentración de actividad asistencial en horario matinal, junto con la carga de trabajo, la presión organizativa y la responsabilidad que asumen estos profesionales exige revisar su reconocimiento salarial «desde una perspectiva de equidad».

Ambas demandas ya han sido trasladadas a la Consellería de Sanidade por parte del sindicato.