Uno de cada cinco profesores tendrán que trabajar en la jornada de huelga en la educación concertada de este martes

Concentración de profesores de la educación concertada y privada CELE RODRIGUEZ

La educación concertada gallega registrará este martes la tercera jornada de huelga inscrita en las protestas para reclamar a la Consellería de Educación mejoras salariales y menor carga lectiva, en línea con las mejoras aprobadas para el profesorado de los centros públicos. La Xunta ha fijado los servicios mínimos para este paro, en el que todos los centros docentes afectados tendrán que permanecer abiertos en su horario habitual.

Para garantizarlo, la orden publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este lunes indica que en cada colegio, instituto o centro de educación especial concertado tendrá que estar el director o directora, u otro miembro del equipo de dirección, y un subalterno, de modo que se asegure la apertura y cierre de todos los centros y la custodia, seguridad y protección de los menores.

Además, tendrán que acudir a su puesto de trabajo el 20 % del personal docente y el 20 % del personal complementario, es decir, uno de cada cinco empleados como mínimo.

La dirección del centro se encargará de designar nominalmente a los trabajadores que tengan que cubrir los servicios mínimos, y el listado se publicará en el tablón de anuncios del centro.

La huelga está convocado por las organizaciones sindicales FSIE, FESP UGT, CC.OO. Ensino, FeUSO, SNEP de Galicia y CIG-Ensino, ante lo que consideran «unha aldraxe» de la Xunta hacia la educación concertada gallega.