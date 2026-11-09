Besteiro emplaza a Rueda a «deixar de poñer trabas» y aceptar ya el traspaso de la AP-9

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El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, criticó hoy desde Pontecesures «a dobre moral do PP» en lo que se refiere a la autopista del Atlántico. El líder socialista reivindicó las bonificaciones que durante los gobiernos de Pedro Sánchez ahorraron 420 millones a los usuarios y usuarias, y lamentó que lo que ha hecho el Partido Popular es negocio «para os seu sus amigos e peaxes para o resto de galegos y galegas».

En un acto al lado de la AP-9 con candidatos y candidatas al Congreso y al Senado por A Coruña y Pontevedra, el también portavoz del grupo socialista en el Parlamento gallego defendió que fueron los socialistas quienes abrieron «o camiño para que a AP-9 sexa gratuita», por el que el presidente Rueda, insistió Besteiro, debe ahora aceptar la «transferencia e deixar de poñer trabas».

Besteiro recordó que, frente a las políticas del PSOE para paliar la hipoteca que dejaron los populares, herencia que «leva a firma de Aznar», el PP se negó primero a iniciar ese camino hacia la gratuidad, y ahora se oponen a la transferencia, insistió. «O día 29 tamén se vai a decidir sobre iso», aseguró.

Besteiro ha acusado al PP de haber condenado a todos y a todas a unos peajes altísimos en la AG-55 y en la AG-57, en las que las concesionarias son las mismas que en la AP-9 y en la AP-53. El líder socialista ha comparecido en acompañado del número 1 al Congreso por Pontevedra, Abel Losada; y el número 1 al Senado por A Coruña, Sindo Guinarte.

Losada ha recordado que a día de hoy se sigue pagando un peaje tres años después de que terminase la concesión, que era hasta el 2023, y habrá que seguir pagándolo hasta el 2048, dijo, porque Aznar la extendió durante 25 años más, a pesar de que ahora la UE está investigando la legalidad da aquella decisión.

Guinarte ha detallado que los actuales descuentos cubren los viajes de vuelta en la misma jornada y se incrementan en un 50% adicional para los usuarios recurrentes, lo que eleva las bonificaciones hasta un 75% del precio total. «Uns facilitamos que a cidadanía gaste menos por utilizar a AP-9, e outros, que pague de seu peto o uso das autopistas autonómicas», ha criticado.