Absuelto un conductor cuyo acompañante arrojó droga al mar al ver a la Policía

Imagen de archivo de Policía Nacional de Ribeira CARMELA QUEIJEIRO

Un hombre fue absuelto el pasado jueves por la Audiencia Provincial de A Coruña, pese a transportar cocaína, heroína, marihuana y dinero en metálico en el vehículo que conducía: un Peugeot 607 propiedad de un tercero, no presente en el momento de los hechos. La mayoría de la droga fue arrojada por la ventanilla por su acompañante al apreciar la presencia de un vehículo de la Policía Nacional y, finalmente, cayó al mar. Los agentes la recuperaron y procedieron al registro.

En la riñonera encontraron unos cuatro gramos de cocaína de una pureza altísima dosificada para la venta, otras dos con una cantidad ínfima de heroína —18 miligramos— y un gramo y medio de hachís. Dentro del vehículo, los agentes hallaron otro gramo más de cocaína detrás de la radio. Y, en la bandeja del asiento del conductor, una cartera con 585 euros en metálico junto a una hoja con anotaciones de cantidades numéricas manuscritas, lo que hizo sospechar a los policías de que estaban vendiendo droga.

El caso se judicializó y se derivó las primeras actuaciones a la plaza número 3 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal Único de Ribeira por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. La fiscalía pidió contra el conductor una pena de cuatro años de prisión y una multa de 2058,93 euros.

Sin embargo, la Audiencia Provincial ha fallado a favor del hombre y le ha absuelto de todos los cargos en base a la presunción de inocencia. Por un lado, la droga iba en el bolso de su acompañante y no la llevaba él. Por otro lado, el vehículo no era suyo, por lo que no está necesariamente vinculado a la cocaína de detrás de la radio del coche, ni a la cartera con dinero.

«Cuando de lo que se trata es de declarar acreditada de manera suficiente la hipótesis acusatoria, el canon de suficiencia probatoria debe ser, en virtud del principio de presunción de inocencia, particularmente exigente», señala la sentencia. «Haciendo aplicación al supuesto examinado, ha de concluirse que no contamos con prueba que justifique la hipótesis acusadora», añade.