Chicha volve 70 anos despois á aldea que xa non sae nos mapas
GALICIA
O lugar onde naceu quedou asolagado polo encoro dos Peares08 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Carmen Fernández Vila naceu hai 92 anos na aldea de San Lourenzo en Nogueira de Miño, casou e aos 19 ou 20 anos emigrou a Uruguai. Alí pasou uns anos e despois volveu a Galicia, pero non á súa aldea. San Lourenzo xa non está nin nos mapas, porque se supón que este lugar do municipio de Chantada quedou asolagado polo encoro dos Peares. En realidade, esa aldea quedou xusto na nova beira e en pleno meandro do Cabo do Mundo, unha das paraxes máis recoñecibles da Ribeira Sacra. Aí seguen as súas casas, pero agora en ruínas e abandonadas.
Carmen Fernández, coñecida polos seus como Chicha, non volvera nunca ata que agora, por iniciativa de familiares e amigos, foi quen de subir a unha potente lancha pneumática e regresar con ela á que fora a súa casa.
San Lourenzo está no Cabo do Mundo e, a diferenza das outras moitas aldeas que forman a parroquia de Nogueira de Miño, as súas chemineas levan uns setenta anos sen botar fume. Inaccesible por terra debido ao espeso mato que agora a rodea nas abas do Miño, para chegar alí hai que aproveitar a navegabilidade do encoro.
As casas nun bosque
As súas casas están xusto no límite da cota do encoro dos Peares. Todo apunta a que o proceso de enchido do encoro non chegou a anegar as casas, que manteñen os seus muros de pedra inmersos nun fermosísimo exemplo de bosque atlántico. En cambio, do topónimo San Lourenzo xa non queda rastro nin no nomenclátor oficial, nin nos mapas actuais. Para atopalo haino que buscar no mapa de 1948 do Instituto Geológico Nacional (IGN) ou en vellos documentos como os do Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Coma se o fixese todos os días, Chicha sobe á barca amarrada nun embarcadoiro en Belesar para navegar até a súa aldea. Despois dun cuarto de hora sucando as mansas augas do encoro, amosa unha enteireza de muller loitadora e goza da singradura entre risas. O paso fronte aos lugares da Riba, Pincelo, O Muiñovedro, Arxuá ou Soutomango alimenta os seus recordos e as conversas cos compañeiros de embarcación. «Da Veiga era a Pendella, a muller que arranxaba os ósos», recorda.
Con sol alto e a atmosfera limpa, a lancha dobra o Cabo do Mundo. Xa está preto e pouco despois avístase un entrante con evidencias de roza. Xa antes foran os amigos de Chicha á procura do lugar e aproveitaron para abrir camiño e facilitar esta visita. A expresión dela empeza a cambiar e a súa emoción faise contaxiosa: «San Lorenciño, como te vexo! Véndote antes e véndote agora!».
A reacción en terra
Lonxe das comodidades do embarcadoiro de Belesar, aquí cómpre moita axuda para que unha persoa da súa idade descenda á terra. Chicha sae da barca coa mirada cravada nunha aldea que parece non recoñecer. Todos ollan para ela e tratan de captar a súa reacción. En pé e sostida polos brazos por mor da inestabilidade do chan, recupérase, comeza a camiñar e inesperadamente achégase a un penediño do chan e dálle un bico. Aí comeza a súa exploración polo precario rueiro de San Lourenzo.
As casas xa non teñen tellado, só os muros de pedra. A terra é moi fértil e en setenta anos deu tempo a que medrasen frondosos carballos que antes non estaban e que agora lle complícan a Chicha a busca da súa casa.
Logo de camiñar uns metros párase e anuncia que a atopou. «Esta puxada e a outra son miñas», di con decisión indicando co seu bastón cara unhas parceliñas. Aí, ao pé do leito seco dun regueiro, a muller sitúase e recoñece a súa casa. Hai emocións, lembranzas e tenrura no falar desta derradeira veciña do lugar. Non é para menos.
O tempo da visita vai rematando e a muller, que sen notalo fixo un grande esforzo, pasou calor e rabuñouse coas silvas polas ruelas e eirados camiños da súa aldea natal, cómprelle agora a comodidade do mol asento da lancha. O paseo de volta a Belesar resulta reconfortante para todos. Ese día San Lourenzo volveu ter vida.