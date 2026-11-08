Rueda lanza un plan industrial para ofertar suelo, construir naves modulares y crear vivienda

El presidente Alfonso Rueda, durante el retiro con sus conselleiros en Leiro Rosa Veiga | EUROPAPRESS

La Xunta despidió este domingo un fin de semana de retiro de trabajo en el Mosteiro de San Clodio, en Leiro (Ourense), donde el presidente Alfonso Rueda anunció la creación del plan Galicia Industria 360 para atraer inversión y talento empresarial. Según expuso ante los medios en una breve intervención sin preguntas, en el contexto del actual período de precampaña electoral, este modelo de implantación industrial busca dar una respuesta integral a las empresas, combinando la oferta de suelo, naves modulares preacondicionadas y soluciones de vivienda.

Rueda defendió que no basta con solo ofrecer parcelas para que haya un «investimento real e efectivo e que se materialice en pouco tempo», objetivo que la Xunta se marca como prioritario, por lo que el programa anunciando pretende dar «unha resposta global e coordinada de todo o goberno». Lo resumió así: «As empresas necesitan parcelas, chan industrial, pero tamén instalacións, naves onde desenvolver a súa actividade e moitas veces os profesionais que van traballar nesas industrias necesitan un lugar onde vivir preto de onde están as industrias nas que van traballar». De ahí que este sea un plan transversal que integre oferta de suelo, la instalación de naves modulares prefabricadas y la creación de vivienda.

Ese impulso habitacional, continuó Rueda, se materializará allá donde la oferta inmobiliaria sea insuficiente o, simplemente, no exista ante «volumes importantes de traballadores». Son desarrollos que tendrán lugar en localidades medianas y pequeñas, de forma que la ausencia de vivienda no suponga un impedimento cuando exista suelo industrial y la posibilidad de construir esas naves modulares.

El plan Galicia Industria 360 empezará con cuatro proyectos piloto, aunque fuentes de la Xunta avanzan que están todavía en fase embrionaria. El propio presidente Rueda indicó que es la primera vez que su Gobierno aborda el programa, en el que lleva trabajando desde hace tiempo la Consellería de Economía e Industria. Estos proyectos piloto se levantarán, previsiblemente, en zonas próximas a polígonos industriales donde se vayan a implantar nuevas empresas y zonas de desarrollo industrial, uno en cada provincia y tratando de buscar equilibrio territorial.

«É unha proposta global fronte á detección dunha situación neste momento que necesita esa resposta global: chan industrial, naves semipreparadas con construción modular e vivendas cando sexa necesario», insistió el jefe del Ejecutivo gallego, quien añadió que la iniciativa se incardinará en el plan extraordinario de suelo empresarial que ya tiene en marcha la Xunta y que prevé construir miles de metros cuadrados antes del 2030. «Esta estratexia integral busca captar investimentos e asegurar que Galicia siga medrando tamén no económico e no industrial», sintetizó Rueda, que presumió de que «así funciona un bo goberno»: «Detectando as necesidades e traballando todos en conxunto para darlles resposta».

Es el tercer encuentro de estas características bajo el mandato de Alfonso Rueda, y que en esta ocasión viene precedido por la reciente remodelación de su Gobierno, alcanzados los dos tercios de la actual legislatura. El presidente defendió que el retiro sirvió para hacer balance de la gestión y anunciar nuevas medidas estratégicas. «Estamos orgullosos de todo o feito, pero non estamos nin moito menos conformes, e hai que seguir traballando», señaló en el estreno de Nicolas Vázquez como conselleiro de Medio Ambiente y el paso de Ángeles Vázquez desde esta cartera a la de Política Social.