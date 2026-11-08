El BNG se proclama como la alternativa que defiende a Galicia y a la mayoría social para lograr un «apoio masivo»

Sandra Alonso

El BNG volvió este domingo al escenario en el que celebró su multitudinario acto de cierre de campaña en las pasadas autonómicas, el Multiusos de Fontes do Sar de Santiago. Empujados por el viento de las encuestas y por una ilusión desmesurada, por aquel entonces, los nacionalistas llegaron a creer erróneamente que lograrían desbancar al PP de la Xunta. El contexto de ahora es muy diferente. El Bloque sigue al alza en apoyo social, tal y como evidencian los trabajos demoscópicos, pero ahora aspira a incrementar el diputado y la senadora que tiene en Madrid, en unos comicios donde todas las encuestas apuntan a que Alberto Núñez Feijoo, con la ayuda de Vox, será el próximo presidente del Gobierno. Quizá por eso, Ana Pontón, portavoz nacional del frente, apeló a mantener la ilusión y los objetivos intactos, con la defensa de Galicia como prioridad. «Pase o que pase o 29N, Galiza só gañará se consegue ter máis forza e máis peso político no Estado, e iso pasa por máis BNG nas Cortes», subrayó la líder nacionalista ante un público entusiasta. El Bloque vuelve a proclamarse así en la gran alternativa que defiente los intereses del país y los de una gran mayoría social, bazas con la que, según su líder, tratarán de dar un vuelco a las encuestas para lograr un «apoio masivo».

«Máis BNG para dar solucións aos nosos problemas e evitar que queiran borrar até a nosa lingua; para que a riqueza enerxética se poña ao servizo dos galegos e das galegas, porque non queremos ser colonia enerxética de Madrid; máis BNG para protexer o noso territorio fronte proxectos destrutivos como Altri; máis BNG para defender pensións dignas ou para garantir un futuro á xente moza. En definitiva, máis BNG para que Galiza se faga valer e respectar, esa é a nosa ambición e o noso compromiso», sostuvo en su discurso la portavoz nacional del frente. Ana Pontón contrapuso el trabajo de los nacionalistas al oportunismo «dos que só veñen en campaña pedir o voto e din que Galiza é riquiña cando falan da súa paisaxe ou para vir de vacacións». Pero este territorio, insistió Pontón, ya no les parece tan atractivo cuando el BNG pide un tren de cercanías, acabar con la estafa de los peajes o denunciar que somos una «colonia enerxética».

En su intervención ante la militancia, la líder nacionalistas aseguró que, en los últimos cinco años, todas las naciones y territorios perdieron peso relativo en la riqueza del conjunto del Estado. «Todas non, hai unha que gañou! A ver se adiviñades cal é? Madrid. E non é porque sexan máis listos nin teñan máis recursos que nós. Este é o resultado dun deseño centralista, que se está reforzando a estremos nunca antes visto, porque é funcional para que os grandes grupos económicos gañen cada vez máis», criticó la portavoz nacional del Bloque.

Pontón instó a una gran movilización de la militancia en las próximas semanas, hablando con todo el mundo, dando la batalla en cada rincón del territorio, desafiando al algoritmo en las redes sociais, demostrando que el BNG «é imparable e non ten límites», dijo la líder nacionalista.

En el turno de palabra le precedieron los cuatro candidatos y candidatas por cada provincia. Noa Presas, por Ourense; Olalla Rodil, por Lugo; Carme da Silva, por Pontevedra y actual senadora; y Néstor Rego, por A Coruña y ahora diputado.