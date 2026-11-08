Besteiro exige un plan de apoyo de un millón de euros para el deporte femenino

Gómez Besteiro con las jugadoras del partido al que acudió en Antas de Ulla

Mayor apoyo al deporte femenino. Eso es lo que pidió ayer el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, al PP al reclamarle que respalde la enmienda socialista a los presupuestos de la Xunta para incluir un plan para sustentar el deporte femenino dotado con un millón de euros.

La demanda la realizó en Antas de Ulla, adonde acudió para ver un partido entre los dos primeros clasificados en la primera división gallega de fútbol femenino, el S.D. Antas de Ulla y el C.D. Valladares. El socialista criticó que la Xunta solo apoye al deporte femenino con acciones puntuales, al tiempo que advirtió de que únicamente el 23,5 % de los 300.000 deportistas federados en Galicia son mujeres, dato que «debería facer reflexionar e sobre todo actuar».

Y aprovechó para criticar que en la reforma de la Lei do Deporte impulsada por la Xunta en diciembre en el 2025 se rechazaran las propuestas de los socialistas para garantizar la práctica deportiva «en condicións de igualdade». En este sentido, reclamó que se articule una nueva ley donde haya una «igualdade real» y proteja a las deportitas.