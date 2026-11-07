Xosé Ramón Ermida, investigador: «A historia de Galiza non se explica sen a achega da UPG»
GALICIA
Autor especializado tamén na represión franquista, sostén que a dialéctica entre nacionalismo e antinacionalismo segue vixente07 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Investigador especializado na historia do nacionalismo galego e da represión franquista, Xosé Ramón Ermida Meilán (Foz, 1973) vén de publicar A batalla pola nación. Historia da creación e consolidación da Unión do Povo Galego, un partido de ideoloxía marxista-leninista aínda vivo e que constitúe a organización máis forte que integra actualmente o BNG.
—Por que a oportunidade deste libro?
—A cuestión central é que a nosa historia recente, a historia da Galiza contemporánea e dos últimos sesenta anos non se explica sen a achega que lle fai o nacionalismo, e moi particularmente a UPG. Era unha anomalía que non houbese ningún traballo monográfico sobre esta organización e tamén que se carecese de traballos monográficos no período que vai desde os anos cincuenta até os tempos actuais.
—Que explica que non se puxese o foco aí?
—Hai traballos de conxunto e moi importantes sobre o proceso político de nacionalismo desde 1846 até hoxe, pero nesas investigacións faltaba un que prestase atención a estes últimos sesenta anos. E iso débese esencialmente a que os anos finais do franquismo e mesmo da Transición son un período que non mereceu aínda a atención que debería a nivel historiográfico. Isto pasa para o caso da UPG e do nacionalismo, pero é extensible a outras correntes ideolóxicas, como pode ser o socialismo de obediencia estatal. E mesmo para outra forza crucial nos últimos anos da ditadura e da Transición como pode ser o Partido Comunista de España.
—Que elementos novos achega esta investigación?
—É unha crónica da batalla ideolóxica para restaurar a práctica nacionalista na Galiza. Desde a segunda metade dos anos corenta hai unha tensión entre o que é Castelao e os sectores do galeguismo do interior ligados a Ramón Piñeiro. A batalla é sobre o proxecto e o concepto de Galiza segundo a dialéctica entre nacionalismo e antinacionalismo. Esta dialéctica vaise ver agudizada nos anos cincuenta cando o grupo de Galaxia formula e explicita a súa renuncia ao nacionalismo e pon enriba da mesa un proxecto que rompe co anterior.
—A cal se refire?
—O que parte das Irmandades da Fala. Pero esta batalla vaise agudizar nos anos sesenta coa restauración da práctica nacionalista na Galiza a través da fundación da UPG.
—E que achega ese partido?
—O que achega a UPG é a recuperación do proxecto político de Castelao.
—Que debates están aínda hoxe vixentes?
—A tese central que se formula no libro é esa dialéctica entre nacionalismo e antinacionalismo, e esa é unha dialéctica que segue marcando a realidade política de hoxe.
—E entre eses dous polos non pode haber un punto intermedio que é o galeguismo?
—Até os anos cincuenta, o nacionalismo e o galeguismo eran a mesma cousa. O Partido Galeguista denominábase como galeguista, pero definíase como nacionalista. A contradición entre nacionalismo e galeguismo xorde nos anos cincuenta, no marco da construción doutrinal de Ramón Piñeiro, que entendía que o galeguismo era unha fase que supoñía a superación do nacionalismo.
—O libro chega até o ano 1966; entendo que está por escribir unha segunda parte dese papel que xoga a UPG na Transición...
—Si. O obxectivo é chegar até o ano 1981. Rematar aí, porque ese é o momento no que se consolida a reforma política despois do golpe de Estado. E na Galiza arranca tamén un tempo novo. A partir das folgas obreiras dos primeiros sesenta que comezan en Asturias e se trasladan a todo o Estado xorde tamén todo un movemento de protesta contra o franquismo, tamén co movemento estudantil. Toda esa acumulación de forzas de ruptura co franquismo queda desconformada en 1981 co fracaso do golpe de Tejero e a consolidación do proceso de reforma.