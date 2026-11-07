Rueda cierra en Leiro un retiro de trabajo marcado por la precampaña y los cambios en la Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto a sus conselleiros, en Leiro. Salvador Sas | EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reúne este fin de semana a sus doce conselleiros en un retiro de trabajo en el Mosteiro de San Clodio, en Leiro (Ourense). La cumbre tiene como objetivo principal poner en común las prioridades de cada departamento, fomentar el diálogo fluido y buscar sinergias operativas entre las distintas consellerías, explica la Xunta.

Esta cita gubernamental cuenta con características excepcionales marcadas por la actualidad, al celebrarse en vísperas del inicio de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A este contexto preelectoral se suma la reciente remodelación del Ejecutivo autonómico, obligada por la salida de Fabiola García de la Consellería de Política Social e Igualdade para concurrir como número dos del PP al Congreso por A Coruña.

Debido a esta reestructuración, el retiro servirá también para estrenar la nueva configuración del equipo de Gobierno. Ángeles Vázquez, hasta la semana pasada titular de Medio Ambiente e Cambio Climático, asume ahora la cartera dejada por García, mientras que la vacante de Medio Ambiente ha sido ocupada por la vía del ascenso por Nicolás Vázquez, quien ejercía previamente como secretario xeral de Industria.

La dinámica de esta tercera convocatoria impulsada por Rueda —quien ha recuperado un formato habitual en los tiempos de Manuel Fraga— arrancó el sábado por la mañana con una tradicional foto de familia y la exposición detallada de las líneas de actuación de cada conselleiro. La clausura llegará este domingo al mediodía, cuando el presidente gallego comparecerá ante los medios de comunicación para dar cuenta de las conclusiones del encuentro.