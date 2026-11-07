Inoperativo el helicóptero del 061 con base en Santiago por un problema de documentación

Foto de archivo del helicóptero con base en Santiago XOAN A. SOLER

El helicóptero del 061 con base en Santiago está temporalmente inoperativo por un problema relacionado con la documentación. Por seguridad para tripulación y pacientes permanecerá sin funcionamiento hasta que los trámites estén solucionados. Desde la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia aseguran que la previsión es que se solvente en días, e insisten en que se trata de una situación nada inusual, similar a cuando la aeronave debe pasar una revisión.

Mientras, se ha puesto en marcha una ambulancia medicalizada a mayores que incorpora al mismo equipo que el helicóptero, personal médico y de enfermería, para tratar de realizar esta asistencia. La aeronave dejó de funcionar el viernes «y se ha activado una ambulancia medicalizada, por lo que la cobertura sanitaria se está realizando», explican desde el 061.

Eliance, la empresa adjudicataria del transporte sanitario urgente aéreo, entró en preconcurso de acreedores hace unas semanas. En el 2025, el 061 resolvió el concurso con esta empresa por «reiterados» incumplimientos del servicio y tuvo que suspender el nuevo proceso en febrero tras la presentación de un recurso judicial por el carácter restrictivo de los requisitos.

En junio, el Consello de la Xunta volvió a sacar el nuevo concurso, cuya principal novedad es que incorpora el horario nocturno en los pliegos de la aeronave de Santiago.