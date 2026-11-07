Pontón considera fuera de lugar el retiro de Rueda y sus conselleiros «pagado por todos os galegos»

Sandra Alonso

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha considerado este sábado «fóra de lugar» el retiro de trabajo que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lleva a cabo este sábado y domingo junto a su equipo de gobierno y ha admitido no esperar «demasiado dun fin de semana pagado a costa dos galegos».

«Que en medio desta situación teñamos que pagar un retiro de fin de semana á Xunta de Galicia con diñeiro de todos os galegos e galegas me parece que está fóra de lugar», ha criticado este sábado la líder nacionalista. Pontón lamenta que el PP no tiene una estrategia de defensa para este país y está llevando a Galicia hacia atrás. En este sentido, ha acusado al Gobierno gallego de «deteriorar» la sanidad pública, de no tener capacidad para garantizar el derecho a la vivienda y de promover cada vez más la especulación. «Polo tanto, non agardemos demasiado dun fin de semana pagado a costa dos gallegos e as gallegas», ha zanjado la líder de la oposición, que ha reivindicado que su formación cuenta con un proyecto «para darle un futuro digno» a la ciudadanía gallega.

Con Pontón al frente, el BNG ha presentado este sábado en su sede un decálogo de compromisos para defender los intereses de Galicia en el Congreso y el Senado, luchar por una vida digna y ser un dique de contención contra la «epidemia ultra». El acto ha contado con la presencia de los cabezas de lista al Congreso de las cuatro provincias: Néstor Rego (A Coruña), Carme da Silva (Pontevedra), Olalla Rodil (Lugo) y Noa Presas (Ourense). «0 29N temos a oportunidade de incrementar ese peso político, facernos valer e respectar e non permitir ese guión de discriminación que practica sistemáticamente o bipartidismo», ha dicho la portavoz nacional del frente, Ana Pontón, quien ha invitado a la sociedad gallega a poner los recursos gallegos al servicio de Galicia.

El decálogo del BNG empieza por el derecho a la vivienda, con medidas como topar los alquileres, renovar automáticamente los contratos, prohibir los desahucios a vulnerables, destinar el 3 % del presupuesto estatal a un parque público de alquiler permanente y transferir gratuitamente los activos de la Sareb en Galicia para crear un parque público de vivienda o que las viviendas financiadas con recursos públicos sean públicas de forma permanente.

«As políticas da Xunta convertiron o dereito á vivenda en papel mollado e nunha fonte de desigualdade social e inxusticia», ha lamentado Carme Da Silva, que también ha dicho que «non vale aprobar no desconto dereitos insuficientes para mitigar e intentar tapar o cabreo e a frustración social», como hizo el Gobierno.

Para garantizar un vida digna, el BNG propone incrementar salario mínimo y pensiones mínimas hasta el 60 % del salario medio, jornada laboral de 35 horas semanales, recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años y exigir que el Estado cumpla con financiar el 50 % de la dependencia. El decálogo incluye medidas para avanzar en igualdad, como reforzar los recursos contra la violencia machista y no privatizar la atención a las víctimas, y para poner la economía al servicio de Galicia, con una fiscalidad más justa y progresiva, ajustando los tramos del IRPF a la evolución de los precios y reindustrialización. Igualmente aboga por una transición ecológica justa y acabar con la «discriminación» de Galicia en infraestructuras, con un servicio de trenes de proximidad y una AP-9 gallega y sin peajes.

Contener la «epidemia ultra»

Otros puntos del decálogo se centran en avanzar en el autogobierno, con la defensa de Galicia como nación, transferencia de competencias y un nuevo modelo económico basado en el concierto, y garantizar el futuro para la juventud. «A alianza da dereita e da ultradereita quere roubarlles o futuro. Pedímoslles que confíen en nós, porque imos loitar polos seus dereitos e por ser dique de contención da epidemia ultra», ha prometido Rodil, candidata por Lugo y actual diputada autonómica.

El BNG sitúa como prioridad defender las libertades y derechos democráticos -lo que incluye derogar la Ley Mordaza y la devolución de los bienes expoliados por el franquismo- y la paz: «Pedimos dun lado sacrificios e do outro non se para de aumentar o gasto militar e cuestionar dereitos», ha criticado Presas. Néstor Rego ha pedido a los que sientan decepción» con la política y con quienes gobiernan que confíen en el BNG, porque la alternativa nunca puede ser quedarse en casa.