Besteiro advierte en el medio rural lucense que PP y Vox quieren recortar la PAC

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Xoán Rey | EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha advertido este sábado en Abadín que el próximo 29N los votantes de Galicia tendrán que decidir entre un Gobierno del PSOE que defiende los intereses del medio rural y una alianza del PP y de Vox que apuesta por recortar las ayudas a los ganaderos. Acompañado por la presidenta de la Deputación de Lugo, Carmela López, y por los cabezas de lista al Congreso y al Senado por esa provincia, Patricia Otero y César Mogo, Besteiro reivindicó «unha PAC suficiente, con financiación e que chegue a todas as explotacións, fundamentalmente ás da Galicia interior, de Lugo e Ourense, pero tamén de Pontevedra e A Coruña».

El líder de los socialistas gallegos sostuvo que su formación defiende que la PAC se incremente, que las ayudas sean más fuertes y suficientes y que se mantengan en el tiempo. Besteiro aludió al apoyo mostrado por el Ejecutivo central al sector primario en España y en la UE, y que solo el año pasado, dijo, supuso 400 millones en Galicia, que beneficiaron a 22.000 ganaderos con ayudas directas para «afrontar a suba de prezos da alimentación, o gasóleo e os fertilizantes».

«Os recortes da dereita e da ultradereita condenarán ao campo galego ao peche, impedindo a incorporación de mozos e mozas á actividade agraria e gandeira», advirtió el líder socialista.