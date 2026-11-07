Las primeras semanas de las nuevas agendas de 30 pacientes al día: más tiempo clínico y menos demora
SANTIAGO / LA VOZ
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El Centro Integral de Saúde de Lalín lleva tres semanas y desde el centro confían en que baje la lista de espera, los usuarios asumen con normalidad no ser atendidos al momento07 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Catorce centros de salud pilotan las nuevas agendas de un máximo de 30 consultas al día en medicina de familia. En realidad falta uno por sumarse, mientras que la extensión al resto de centros de