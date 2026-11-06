La Xunta reducirá el caudal ecológico en los ríos que abastecen los embalses de Vigo, Baiona y Caldas para aumentar las reservas

Aspecto que presentaba este jueves el embalse de Eiras, en Fornelos de Montes, que surte a Vigo y otros municipios limítrofes XOÁN CARLOS GIL

Augas de Galicia reducirá el caudal ecológico de los ríos Oitavén, Baíña y Umia para aumentar las reservas de los embalses a los que surten. En el primer caso, permitirá mejorar la entrada de agua a la presa de Eiras, que suministra a la ciudad de Vigo, principalmente, aunque también a otros municipios como Mos, O Porriño o Redondela, y apoya puntualmente a Baiona. La demanda de esta última villa también deberá estar mejor atendida al entrar más líquido a la presa de Baíña, mientras que la bajada del flujo medioambiental del Umia está pensada para aliviar la situación del embalse de Caldas.

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«La declaración de la situación de alerta por escasez de agua decretada ayer es lo que nos permite dar este paso de reducir el caudal ecológico», explica Roi Fernández, director de Augas de Galicia, que confirma la intención del organismo de tomar esta medida en la mayoría de los embalses bajo gestión directa de la Xunta. «Tenemos que dudas en algunas pequeñas presas de Arousa, donde no parece haber problemas. En cualquier caso, estamos en comunicación directa con los concellos, si ellos no lo ven necesario, no tiene sentido tomar una decisión así», explica Fernández.

En el caso de otros embalses, como el de As Forcadas, que abastece Ferrol y se encuentra en mínimos históricos, la gestión es municipal, por lo que será el ayuntamiento el que tenga que decidir si reduce el flujo mínimo del río Forcas. Este lunes está prevista una reunión de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, en la que se abordará esta cuestión y también la posible necesidad de restricciones al consumo. En lo que toca por ejemplo a Cecebre, la presa que abastece la ciudad de A Coruña y al municipio de Cambre, será la empresa municipal Emalcsa la que decida.

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La reducción del caudal ecológico, confirma Fernández, se hará «por el tiempo imprescindible», debido a las consecuencias que tiene para los ecosistemas de un río bajar del flujo de agua que se considera necesario para mantener viva su flora, su fauna y en buen estado sus cauces. «Por mucho que un concello pueda llevar tiempo pidiéndolo, si la situación no era de alerta por escasez no se podía tomar esta decisión, no podemos tener meses el caudal por debajo del mínimo si no es realmente necesario», argumenta el director de Augas.

El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha sido el más beligerante en su repetida solicitud de que se tomase esta medida desde hace semanas, asegurando que la ciudad estaba en situación «extrema», con agua de calidad garantizada para apenas una veintena de días.