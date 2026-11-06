El Sergas centra su plan de peonadas en las tres especialidades con más pacientes en lista de espera
VIGO / LA VOZ
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Reconoce que le preocupa la situación de traumatología, cirugía general y urología; el documento que sube las tarifas advierte que se harán auditorías; los médicos tendrán que demostrar que operan 9 horas en un día para acceder a la peonada mejor pagada, de 450 euros06 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El nuevo plan del Servizo Galego de Saúde para organizar las operaciones en horas extras, habitualmente conocidas como peonadas, desvela que hay tres especialidades que preocupan especialmente al organismo sanitario. Se trata de traumatología, cirugía