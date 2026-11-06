Seis años sin ayuda a domicilio con párkinson y en diálisis: «Esperan a que morramos?»

Soledad y Dositeo en su casa de Narón. CARLOS CARBALLEIRA

Una octogenaria con problemas de salud cuidando a otro octogenario con aún más problemas de salud. Esta es la complicada situación que viven Dositeo García y Soledad Carballido, un matrimonio de Narón de 82 años en el que ambos son enfermos crónicos. Dositeo sufre párkinson, lo que limita su movilidad y le impide realizar tareas de la vida diaria, como vestirse o ducharse. Soledad padece insuficiencia renal y cardíaca, solo se mueve con muletas o en una silla ruedas que ninguno de los dos tiene ya suficientes fuerzas para empujar. Además, se pasa tres mañanas a la semana en sesiones de diálisis. «Necesitamos ayuda, ya no podemos valernos solos y nos van dando largas», lamenta Soledad.

Dicen que hace tanto tiempo que han pedido la ayuda a domicilio que ni se acuerdan. Desde la Xunta confirman que la primera solicitud de dependencia se realizó hace seis años, en el 2020. «Y desde entonces, hemos empeorado mucho», puntualiza Soledad. «El párkinson de mi marido se ha complicado y yo apenas tengo fuerzas», añade.

«Necesitamos ayuda, ya no podemos valernos solos y nos van dando largas»

Cuentan, además, que se han gastado 9.000 euros en instalar una silla escalera para acceder al primer piso en el que residen. Para colmo, la única de sus hijas que vivía en el mismo edificio que ellos ha tenido que mudarse a Vigo por motivos laborales. «Estamos aquí os dous deixados da man de Dios», reclama Dositeo.

Por eso, aguardan como agua de mayo una ayuda a domicilio que no llega: «A que esperan? A que morramos?», se pregunta Dositeo. Un clamor al que se suma su mujer: «A estas edades, un año es mucho tiempo», reflexiona. «Yo sé que habrá mucha gente necesitada, lo entiendo, pero nosotros ahora mismo también somos necesitados», añade.

Respuesta de Xunta y Concello

Por su parte, Xunta y Concello se pasan la pelota de un tejado a otro. Desde la Consellería de Política Social aseguran que a ambos se les ha reconocido ya la dependencia, a ella en el 2020 y a él en el 2025: «Proximamente recibirán as súas resolucións de grao e das prestacións que solicitaron, tal e como é o procedemento habitual», apuntan.

A mayores, indican que Soledad está «na lista de espera do servizo de axuda no fogar (SAF) do Concello de Narón». Desde el ente autonómico hacen hincapié en que este servicio «é de competencia municipal» y «é o Concello de Narón o responsable da súa xestión e das listas de agarda».

Desde el Ayuntamiento de Narón, por su parte, reconocen que la mujer se encuentra en esta lista de espera, pero contradicen la versión de la Xunta y aseguran que todavía «non hai resolución de dependencia de ningún dos dous».

Sea como sea, el matrimonio lo tiene claro: «Dinnos que temos dereito, pero a axuda non vén», concluye Dositeo.