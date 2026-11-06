Máis de 8.000 opositores disputarán este domingo 192 prazas de auxiliar administrativo do Sergas
GALICIA
Silleda acolle esta fin de semana novas probas de oposicion para o Servizo Galego de Saúde, ás que están convocadas case 9.500 persoas06 nov 2026 . Actualizado a las 15:23 h.
Esta fin de semana continúan no recinto ferial de Silleda as probas de oposición para distintas categorías do Servizo Galego de Saúde (Sergas). Celebraranse o domingo, e o que congregará a máis aspirantes será o exame de acceso ao grupo auxiliar da función administrativa, previsto para as catro da tarde. Hai 8.003 anotados, para unha oferta total de 192 prazas. Isto supón que, de se presentar todos, haberá 42 candidatos por posto.
Pola mañá, desde as 9.30 horas, están convocados os inscritos na proba de acceso como médico de admisión e documentación clínica. Hai só cinco prazas, ás que aspiran 56 persoas, o que supón 11 anotados por cada una delas.
Tamén na quenda matinal examinaranse os 91 aspirantes a nove postos de técnico superior en sistemas e tecnoloxías da información, a proba a priori menos disputada do día, con dez candidatos por praza.
Ás 9.30 están emprazados ademais os 277 inscritos na oposición de mecánico, que terá oficialmente máis de 55 pretendentes por cada unha das 277 prazas ofertadas.
As probas de acceso ao sistema sanitario público galego concluirán a vindeira fin de semana, os días 14 e 15 de novembro, coa realización duns exercicios aos que están chamados a participar 10.172 opositores en seis categorías distintas, sendo o de celador o exame que máis aspirantes congregará, con 7.800 anotados.