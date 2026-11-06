La implantación de cercanías en Galicia sobrevivirá por ley a la marcha de Óscar Puente

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Viajeros en la estación de Santiago
Viajeros en la estación de Santiago SANDRA ALONSO

La hoja de ruta prevista incluía la creación en febrero de los cuatro polos ferroviarios, pero las elecciones y el accidente de Urda truncaron los planes

06 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La excepción galaica en materia ferroviaria, tras la llegada de la alta velocidad en el 2021, es la ausencia de servicios de cercanías en las principales ciudades. Tan solo existe una experiencia de este tipo

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