La implantación de cercanías en Galicia sobrevivirá por ley a la marcha de Óscar Puente
REDACCIÓN / LA VOZ
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La hoja de ruta prevista incluía la creación en febrero de los cuatro polos ferroviarios, pero las elecciones y el accidente de Urda truncaron los planes06 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La excepción galaica en materia ferroviaria, tras la llegada de la alta velocidad en el 2021, es la ausencia de servicios de cercanías en las principales ciudades. Tan solo existe una experiencia de este tipo