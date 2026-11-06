Fallos constantes en las videoconferencias complican la actividad judicial en Galicia

Juicio en la macrosala de vistas de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, celebrado en el mes de octubre. En la imagen se ven las pantallas de los equipos de videoconferencia. Uno de los acusados se conectó desde la prisión de Asturias M. MORALEJO

Los medios telemáticos forman parte del día a día de la Justicia y mejorarlos es una de las prioridades de todas las Administraciones. En pleno proceso de cambio de aplicación informática en los tribunales gallegos,