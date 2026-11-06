Fallos constantes en las videoconferencias complican la actividad judicial en Galicia
REDACCIÓN / LA VOZ
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Los tribunales llevan más de un mes con una incidencia en el programa que retrasa y obliga a suspender juicios y tomas de declaraciones06 nov 2026 . Actualizado a las 21:00 h.
Los medios telemáticos forman parte del día a día de la Justicia y mejorarlos es una de las prioridades de todas las Administraciones. En pleno proceso de cambio de aplicación informática en los tribunales gallegos,