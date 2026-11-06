Las comunidades autónomas tendrán que informar inmediatamente de cada pago o subvención hecho dentro del Plan Estatal de Vivienda

Construcción de vivienda pública en Lugo (foto de archivo) Óscar Cela

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 tendrán un seguimiento automático y periódico para garantizar y evaluar las inversiones que se harán con cargo a los 7.000 millones de euros que está previsto movilizar (4.200 con cargo a los presupuestos estatales y otros 2.800 de fondos autonómicos). Entre otras cosas, las comunidades autónomas tendrán que informar de manera inmediata de cualquier concesión, modificación o revocación de subvenciones y de cada pago que se haga con cargo a sus líneas de ayuda.

Así lo recoge la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que regula los mecanismos de seguimiento, control y evaluación de este plan quinquenal. El texto marca que las Administraciones autonómicas (y las de Ceuta y Melilla) deberán suministrar de forma continua información económica y de gestión a través de sistemas informáticos compartidos y de un cuadro de mando integral único.

¿Qué información tendrá que enviarse de manera inmediata a través de esa plataforma informática común? La concesión, modificación, revocación o pago de ayudas; la incorporación o modificación de beneficiarios, la actualización de actuaciones financiadas o el registro de hitos de cumplimiento de objetivos indicadores, entre otros. En definitiva, cada vez que se produzca un cambio que afecte a la información de gestión, a la económico-financiera, a los objetivos registrados o o a los indicadores identificados como actualización de evento.

Además, cada comunidad tendrá que hacer un reporte cada mes con los indicadores mensuales. Este informe se formalizará dentro de los cinco primeros días naturales del mes siguiente. Los indicadores que se vayan registrando servirán de base para realizar los informes trimestrales y anuales. En esos balances se incluirá la evolución acumulada por cada línea de ayuda financiada por el plan, una comparativa entre los valores alcanzados y los objetivos previstos, la identificación de posibles desviaciones y las medidas correctoras aprobadas o previstas.

La finalidad de este sistema será comprobar cómo se van cumpliendo los objetivos del plan y también la utilización efectiva y correcta de sus recursos económicos, dentro de las tres líneas de ayuda que establece. Por un lado, se busca aumentar el parque de vivienda público y asequible, tanto con construcción como con movilización de vivienda vacía. Por otro, se incluyen iniciativas para promover la rehabilitación, la eficiencia energética y la accesibilidad. Y la tercera línea se centran en ayudas a la emancipación de los jóvenes, al alquiler y a la reducción del esfuerzo que requiere el pago de la vivienda.

La norma también establece un sistema de control y certificación de las actuaciones. Así, las comunidades y ciudades autónomas tendrán que emitir certificaciones específicas para acreditar, por ejemplo, que las viviendas de protección que se financien mantendrán de manera permanente su calificación de protegidas, o que las adjudicaciones se han tramitado a través de un registro público de demandantes u otras fórmulas objetivas y transparentes, cuando así lo exija la línea de ayudas.