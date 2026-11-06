Los coches nuevos tendrán detectores para evitar dejar olvidados a los bebés

Rescatado en Tapia un bebé que se había quedado en el interior de un coche con las llaves dentro, en agosto de este año. SEPA

Un paso más para la seguridad de los más pequeños a bordo. Las comisiones de Medioambiente, Mercado interior y Transporte del Parlamento Europeo aprobaron la propuesta del eurodiputado gallego Nicolás González Casares (PSOE) para que los vehículos tengan sistemas de detección infantil. Esta medida busca acabar con las muertes a causa del síndrome del bebé olvidado, un fenómeno detrás de dos muertes en Galicia en los últimos tres años.

«Vimos en España e Europa moitas noticias de nenos que son esquecidos nos coches, que falecen, e isto non pode ocorrer cando xa temos a tecnoloxía para evitalo», argumenta Casares. Destaca que los automóviles actuales avisan de muchas cosas, pero no de olvidarse a alguien en el interior. «A traxedia de esquecer un neno nun coche é facilmente evitable cun sistema de alerta», aclara.

El síndrome del bebé olvidado es un fenómeno por el cual un padre o cuidador de un niño puede olvidarse de él en situaciones de estrés, ansiedad, falta de sueño o por un mero despiste en la rutina. Estos errores pueden llegar a ser mortales, especialmente en el verano. En Galicia, en los últimos tres años, murieron una niña de dos años, en Brión, y otro de cuatro en O Porriño a causa de este síndrome. Otros 26 menores europeos murieron por lo mismo entre el 2006 y el 2019, según datos del RACE. Esta asociación explica que la temperatura interior de un coche cerrado y sin ventilación aumenta diez grados en solo diez minutos y hasta 60 grados en dos horas.

Con esta propuesta, los nuevos vehículos M1 y N1 —turismos, monovolúmenes, autocaravanas o furgonetas— deberán tener sistemas para detectar la presencia de niños y avisar a los conductores cuando se apague o cierre el coche. Es una tecnología muy similar a la que hace a los vehículos pitar cuando hay pasajeros sin el cinturón de seguridad puesto.

Obligatorios en Italia

Si bien están recomendados en todo el mundo, solo un país europeo obliga a implementarlos: Italia. En el caso italiano, sirven los del propio vehículo y otros externos, como en la silla elevadora o accesorios independientes. Las multas por no llevarlos oscilan entre los 88 y los 333 euros. «Axudou para movelo no Parlamento saber que un Estado membro xa o decidiu», dijo Casares a La Voz.

La medida fue aprobada en una sesión conjunta de las tres comisiones con 105 votos a favor y 39 en contra. Se hace a través de cinco enmiendas al ómnibus de automoción, la propuesta de la Comisión Europea para simplificar y agilizar las normas del sector del automóvil en la Unión Europea. Casares descarta que el sistema vaya a tener un gran impacto en la producción y explica que, según varios fabricantes con los que habló, puede implementarse por unos «40 ou 50 euros».

A continuación, el pleno del Parlamento Europeo deberá aprobarlo —algo que se da por hecho—, luego pasará a la Comisión para que se pronuncie y, finalmente, el Consejo debe dar el visto bueno final. La medida estará en marcha, como muy tarde, a inicios del 2031 «porque dende que se deciden sistemas ata que se instalan as cadeas de produción poden tardar ata tres anos», concluye Casares.