Los coches nuevos tendrán detectores para evitar dejar olvidados a los bebés
GALICIA
Las comisiones del Parlamento Europeo impulsan una medida para hacer obligatorios los sistemas de detección infantil que podrá aplicarse en el 203106 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un paso más para la seguridad de los más pequeños a bordo. Las comisiones de Medioambiente, Mercado interior y Transporte del Parlamento Europeo aprobaron la propuesta del eurodiputado gallego Nicolás González Casares (PSOE) para que los vehículos tengan sistemas de detección infantil. Esta medida busca acabar con las muertes a causa del síndrome del bebé olvidado, un fenómeno detrás de dos muertes en Galicia en los últimos tres años.
«Vimos en España e Europa moitas noticias de nenos que son esquecidos nos coches, que falecen, e isto non pode ocorrer cando xa temos a tecnoloxía para evitalo», argumenta Casares. Destaca que los automóviles actuales avisan de muchas cosas, pero no de olvidarse a alguien en el interior. «A traxedia de esquecer un neno nun coche é facilmente evitable cun sistema de alerta», aclara.
El síndrome del bebé olvidado es un fenómeno por el cual un padre o cuidador de un niño puede olvidarse de él en situaciones de estrés, ansiedad, falta de sueño o por un mero despiste en la rutina. Estos errores pueden llegar a ser mortales, especialmente en el verano. En Galicia, en los últimos tres años, murieron una niña de dos años, en Brión, y otro de cuatro en O Porriño a causa de este síndrome. Otros 26 menores europeos murieron por lo mismo entre el 2006 y el 2019, según datos del RACE. Esta asociación explica que la temperatura interior de un coche cerrado y sin ventilación aumenta diez grados en solo diez minutos y hasta 60 grados en dos horas.
Con esta propuesta, los nuevos vehículos M1 y N1 —turismos, monovolúmenes, autocaravanas o furgonetas— deberán tener sistemas para detectar la presencia de niños y avisar a los conductores cuando se apague o cierre el coche. Es una tecnología muy similar a la que hace a los vehículos pitar cuando hay pasajeros sin el cinturón de seguridad puesto.
Obligatorios en Italia
Si bien están recomendados en todo el mundo, solo un país europeo obliga a implementarlos: Italia. En el caso italiano, sirven los del propio vehículo y otros externos, como en la silla elevadora o accesorios independientes. Las multas por no llevarlos oscilan entre los 88 y los 333 euros. «Axudou para movelo no Parlamento saber que un Estado membro xa o decidiu», dijo Casares a La Voz.
La medida fue aprobada en una sesión conjunta de las tres comisiones con 105 votos a favor y 39 en contra. Se hace a través de cinco enmiendas al ómnibus de automoción, la propuesta de la Comisión Europea para simplificar y agilizar las normas del sector del automóvil en la Unión Europea. Casares descarta que el sistema vaya a tener un gran impacto en la producción y explica que, según varios fabricantes con los que habló, puede implementarse por unos «40 ou 50 euros».
A continuación, el pleno del Parlamento Europeo deberá aprobarlo —algo que se da por hecho—, luego pasará a la Comisión para que se pronuncie y, finalmente, el Consejo debe dar el visto bueno final. La medida estará en marcha, como muy tarde, a inicios del 2031 «porque dende que se deciden sistemas ata que se instalan as cadeas de produción poden tardar ata tres anos», concluye Casares.