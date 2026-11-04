Xunta y Gobierno firman este jueves la segunda cesión de competencias a Galicia en los últimos 17 años

Encuentro entre Alfonso Rueda y el ministro Ángel Víctor Torres el día del traspaso de las competencias sobre la gestión del litoral en el Pazo de Raxoi. SANDRA ALONSO

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se encontrarán este jueves de nuevo en el Pazo de Raxoi, en Santiago, para presidir la Comisión Mixta de Transferencias, que cederá a Galicia dos nuevas competencias: las autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros y los aeródromos no comerciales.

Será la segunda aplicación del autogobierno de Galicia en 17 años, después de la cesión de las competencias de gestión del litoral, que ambos responsables públicos formalizaron en el mismo escenario el 9 de abril del 2025.

La nueva transferencia ha provocado menos expectación que aquella. Quizá por el valor simbólico del litoral para Galicia, porque la precampaña electoral eclipsa otros asuntos, o porque la cesión de las competencias sobre la costa se produjo tras una larga pugna entre ambos Gobiernos que acabó resolviendo el Tribunal Constitucional.

Esta vez no fue así. Aunque las negociaciones avanzaron más despacio de lo previsto, el Gobierno se abrió desde el primer momento a la transferencia.

Las dos competencias tienen importancia. La de los aeródromos —que solo excluye los aeropuertos de Alvedro (A Coruña), Peinador (Vigo) y Lavacolla (Santiago)— pondrá bajo gestión de la Xunta 40 instalaciones distribuidas por todo el territorio gallego dedicadas al transporte sanitario, la lucha contra los incendios o la práctica deportiva y aeronáutica. El objetivo de la Xunta, además de la mejora de su funcionamiento, es que se refuercen los sectores vinculados a la industria de la defensa.

Sobre las autorizaciones iniciales de trabajo, el conselleiro del ramo, José González, dice que supondrán un «fortalecemento do mercado laboral», ya que permitirán agilizar los trámites con la creación de oficinas de atracción de talento, y facilitarán el acompañamiento a las empresas gallegas para captar profesionales, como ya hace el plan Galicia Retorna con los gallegos en el exterior. La competencia es, además, clave para la estrategia de inmigración de la Xunta, que quiere vincular la llegada de extranjeros con su incorporación al mercado laboral.