La última sentencia del Prestige blinda a la industria frente a acciones judiciales por futuras mareas negras

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Imagen del juicio del Prestige, en el 2012
Imagen del juicio del Prestige, en el 2012 PACO RODRÍGUEZ

Aseguradoras y navieras británicas celebran el fallo de la Corte Suprema que condena a España y Francia a pagar una compensación al London P&I Club

05 nov 2026 . Actualizado a las 04:45 h.

La industria marítima británica celebró con profusión la última sentencia del Prestige de la Corte Suprema del Reino Unido, que constituye una paradoja jurídica al menos para quienes no están familiarizados con el Derecho anglosajón.

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