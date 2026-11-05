Galicia gestionará los permisos de trabajo a extranjeros a partir de marzo y los aeródromos no comerciales desde enero

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres, tras la firma del acuerdo. Xoán A. Soler

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, han oficializado este jueves el segundo traspaso de competencias a Galicia en los últimos 17 años. El acuerdo suscrito en la Comisión Mixta de Transferencias supone que el Estado ceda a la Xunta la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros y la de aeródromos no comerciales.

Ambos responsables mostraron sintonía en público. El ministro Torres recordó que la anterior cesión se firmó el 9 de abril del 2025 justo antes de someterse a una operación quirúrgica que salió bien y ante la que el presidente Rueda le «deseó suerte». Le agradeció la «amabilidad que siempre ha tenido» hacia él mismo y hacia el conjunto del Gobierno de España. Torres destacó que lo firmado entonces, la transferencia de la gestión del litoral fue «muy importante», y ahora se han acordado dos nuevas transferencias con unanimidad de la comisión.

La reunión de la Comisión Mixta de Transferencias en la que se cerró el acuerdo. Xoán A. Soler

La previsión es que el traspaso de la gestión de los aeródromos se haga efectivo el 1 de enero y el de las autorizaciones de trabajo el 1 de marzo. Ambos procesos estarán coordinados por comisiones de seguimiento mixtas de seis personas, tres del Gobierno central y tres de la Xunta.

El ministro recordó que se está trabajando en un cuarto traspaso. A preguntas de la prensa explicó que se trata del de la AP-9, que depende de una «negociación entre gobiernos» que parte de posiciones «complejas» por lo que descartó un acuerdo a «corto plazo». Pero insistió en la «magnífica relación» existente con la Xunta y en el alto nivel de ambos equipos negociadores, por lo que no descartó un pacto más adelante.

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El presidente de la Xunta agradeció la «vocación autonomista» del ministro, que fue presidente de Canarias, y subrayó que las dos nuevas competencias suponen un «momento muy trascendente» y «muy continuado» tras el traspaso del litoral. Recordó también la operación quirúrgica a la que se sometió el ministro y celebró que su resultado fuese «fantástico».

Rueda recordó que la cesión firmada entonces supuso retomar «después de mucho tiempo el crecimiento del autogobierno de Galicia». Hizo partícipe al Ejecutivo de la gestión que está haciendo la Xunta de esa competencia, señalando que ambas Administraciones pretendían, «una al cederla y otra al asumirla, la mejor gestión para los ciudadanos».

El titular de la Xunta reiteró ante el ministro su apuesta por un «autogobierno útil», que no debe consistir en tener más competencias por su número, sino por la «calidad e importancia de las mismas».

Sobre la competencia de los permisos de trabajo, explicó que servirá a la Xunta para «atraer talento de forma ordenada» y «atender a los sectores productivos que necesitan mano de obra» de la forma «más eficaz posible». Añadió que la gestión a partir de ahora deberá continuar con la «máxima colaboración posible», ya la Xunta otorgará los permisos de trabajo y el Estado los de residencia.

El presidente anunció que de inmediato se creará una oficina autonómica de atracción de talento que tendrá presencia en las siete ciudades de Galicia. Contará con 50 puestos de trabajo e integrará a las oficinas del plan Retorna que canalizan los flujos de personas con nacionalidad española. La nueva entidad también atenderá a las personas que no la tienen.

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En el caso de la competencia sobre los aeródromos no comerciales, Rueda afirmó que se creará un servicio específico en el área de Mobilidade para gestionar las nuevas infraestructuras.

La transferencia se ha firmado en el Pazo de Raxoi, en presencia de distintas autoridades autonómicas y representantes del mundo empresarial y de los grupos políticos.

La competencia sobre las autorizaciones permitirá a la Administración autonómica agilizar esos permisos. Su objetivo es facilitar la incorporación de mano de obra cualificada para sectores que lo necesitan y al mismo tiempo, canalizar el fenómeno migratorio. El objetivo es que los extranjeros que se trasladen a Galicia lo hagan con un contrato laboral, lo que debe facilitar su integración.

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La competencia sobre los aeródromos cubre 40 instalaciones distribuidas por toda la geografía gallega, incluyendo helipuertos e hidrosuperficies. Están dedicadas a la prestación de servicios sanitarios, salvamento marítimo, lucha contra los incendios o práctica deportiva. La intención de la Xunta es mejorar la prestación de esos servicios y dar impulso al sector de la industria de defensa vinculada a la aeronáutica. El pacto excluye los aeropuertos de Lavacolla, Alvedro y Peinador, que tienen uso comercial y están considerados de interés estratégico por el Estado.

La transferencia es la segunda tras la cesión de las competencias de gestión del litoral, que se hizo efectiva el 1 de julio del 2025 tras un largo proceso que requirió incluso una sentencia del Tribunal Constitucional. El traspaso se desbloqueó tras un contacto directo entre Rueda y el ministro.

En este caso la transferencia fue pacífica. A finales del 2025, el Gobierno central daba por seguro que se alcanzaría un acuerdo con rapidez. Los trámites se prolongaron algo más de lo previsto, pero han concluido con éxito en los últimos días de la legislatura y en plena precampaña.