O novo programa informático da Xustiza estará dispoñible en galego logo das peticións do sector
GALICIA
A súa instalación está sendo progresiva nos tribunais de instancia onde xa se implantou Atenea06 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En xuño do ano pasado, máis de 350 profesionais da Administración de Xustiza asinaron unha carta enviada pola Irmandade Xurídica Galega ao conselleiro Diego Calvo e ao ministro Félix Bolaños para que a aplicación informática Atenea, que substituirá no próximo xaneiro a actual Minerva, permitise a redacción de documentos tanto en galego como en castelán. Foi todo un clamor no sector da Xustiza, entre xuíces, fiscais, letrados, presidentes de audiencias provinciais e fiscais xefes. Logo de conversacións entre Administracións, foi o conselleiro José López o que finalmente asegurou en setembro que a Xunta asumiría os custos de que así fose, facilitando o emprego de ambas as linguas en igualdade de condicións.
Coas primeiras implantacións do programa nos tribunais de instancia de Galicia, tamén está saíndo adiante a instalación da versión en galego, segundo confirman nunha resposta conxunta os tres departamentos da Xunta involucrados neste tema. Estes son a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, polas implicacións que ten para a lingua e ao estar recollido no plan de normalización presentado este verán; a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ao ter as competencias na programación e xestión dos medios persoais e materiais, e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). A aplicación xa permitiría navegar nesta lingua. «O programa está dispoñible na metade dos órganos xudiciais de Galicia. En todos estes a interface de traballo está dispoñible en galego», indicaron onte.
Non obstante, a medida que se ía implantando a nova aplicación informática nos tribunais de instancia, algúns funcionarios interesábanse pola versión para xestionar os procedementos en galego. Nunha consulta nun chat interno de comunicación da Administración de Xustiza de finais de outubro, unha usuaria pedía que lle aclarasen se estaría dispoñible o programa en galego porque durante a formación lle dixeron que non. A resposta do titor afirmaba que Atenea contaba coa posibilidade de xerar documentación en galego ou castelán, pero que esa funcionalidade estaba en proceso de configuración. Subliñaba que estaría dispoñible en «próximas evolucións do sistema».
Dende a Irmandade Xurídica Galega, que foi a impulsora de que a ferramenta funcionase nos dous idiomas, non teñen polo momento coñecemento de como está funcionando a aplicación e trasladan incertezas. Noutras comunidades como o País Vasco e Cataluña, o vasco e o catalán tampouco estaban dispoñibles no programa que deixará de funcionar dende xaneiro do ano que vén, Minerva. A diferenza era que cada unha contaba cunha plataforma dixital propia, bilingüe, despois de que os respectivos gobernos tomaran parte.
Medios propios
Sobre o custo que tivo para a Xunta que o programa estivese nos dous idiomas para os tribunais de instancia galegos —que se comprometeu a asumir o Goberno galego tralas conversacións co ministerio—, finalmente non se dispuxo de ningunha partida adicional. «Nin a instalación nin a tradución dos materiais que estarán dispoñibles no programa supoñen investimento, xa que se fai con medios propios», subliñaron na resposta conxunta da Administración galega. A outra polémica coa implantación de Atenea é a falta de formación presencial.