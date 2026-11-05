Se mantiene el abandono en la universidad gallega: el 18 % de los estudiantes dejan la carrera tras el primer año
SANTIAGO / LA VOZ
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De ellos, la mitad se matricula en otra titulación; ciencias sociales e ingenierías presentan las cifras más altas de deserción05 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El abandono de los estudios es uno de los problemas del sistema universitario español. Tanto por el coste económico como social. Y sigue afectando a un porcentaje significativo de estudiantes. Según los datos que acaba