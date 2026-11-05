Se mantiene el abandono en la universidad gallega: el 18 % de los estudiantes dejan la carrera tras el primer año

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Foto de inicio de curso en la Facultade de Informática de la UDC
Foto de inicio de curso en la Facultade de Informática de la UDC Marcos Míguez

De ellos, la mitad se matricula en otra titulación; ciencias sociales e ingenierías presentan las cifras más altas de deserción

05 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El abandono de los estudios es uno de los problemas del sistema universitario español. Tanto por el coste económico como social. Y sigue afectando a un porcentaje significativo de estudiantes. Según los datos que acaba

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