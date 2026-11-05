La magistrada María Josefa Ruiz Tovar, medalla Emilia Pardo Bazán por su contribución a la igualdad en la Justicia

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste, y la magistrada María Josefa Ruiz Tovar, en la entrega de la Medalla Emilia Pardo Bazán este jueves en O Grove

La presidenta de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña, María Josefa Ruiz Tovar, recibió este jueves la Medalla Emilia Pardo Bazán por su trayectoria profesional, que contribuyó a la incorporación de las mujeres a puestos de máxima responsabilidad en la Administración de Justicia. La magistrada fue la primera mujer en presidir una Audiencia Provincial en Galicia, la de Lugo, y la cuarta en España en alcanzar esa responsabilidad, lo que la ha convertido en un referente del avance de la igualdad en la carrera judicial. Hoy, tres de las cuatro Audiencias Provinciales gallegas están presididas por magistradas, reflejo de un avance en el que su papel ha sido pionero y decisivo.

Durante el acto de entrega de la distinción, celebrado en O Grove y al que asistió el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste, la Xunta reconoció su carrera profesional, de más de cuatro décadas, caracterizada por el compromiso con el servicio público, el rigor profesional y la contribución al fortalecimiento de las instituciones judiciales.

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Ruiz Tovar accedió a la carrera judicial por oposición y tomó posesión de su primer destino en 1983, en el Juzgado de Distrito de Neda. Desde entonces, ejerció en distintos órganos judiciales en Betanzos, Cuenca y Lugo, donde en 1985 asumió la titularidad del Juzgado de Distrito número tres. Posteriormente, se trasladó a A Coruña como titular del Juzgado de lo Penal número tres, cargo que desempeñó hasta 1994.

Ese mismo año, mediante concurso de traslado, pasó a ocupar la plaza del Juzgado de Primera Instancia número 6 de A Coruña. En 1997 fue nombrada magistrada de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de A Coruña, hasta su designación en el año 2000 como presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, responsabilidad que ejerció durante más de una década. Desde el 2011, preside la Sección Tercera (civil) de la Audiencia Provincial de A Coruña. A lo largo de su trayectoria ha dictado o formado parte de los tribunales que han emitido resoluciones de gran relevancia, entre ellas la que confirmó la titularidad pública del Pazo de Meirás.