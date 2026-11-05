El BNG plantea una agenda gallega de pensiones para sacarlas del furgón de cola del Estado

Rueda de prensa del BNG. De izquierda a derecha, el diputado Néstor Rego, Ana Pontón y la senadora Carme da Silva XOAN A. SOLER

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha avanzado este mediodía en Santiago que, de cara a las elecciones generales del próximo 29N, el BNG defenderá «unha axenda galega das pensións» con dos objetivos fundamentales: blindar el sistema público y mejorar las prestaciones gallegas.

«Temos que sacar do furgón de cola aos pensionistas deste país porque é intolerable que os pensionistas galegos cobren de media 2.600 euros menos que o resto do Estado e que teñamos as segundas pensións máis baixas de todo o Estado», precisó la líder nacionalista, quien dijo además que, en concreto Ourense y Lugo, son las dos provincias con las pensiones más bajas.

Así lo explicó junto al cabeza de lista al Congreso por A Coruña, Néstor Rego, después de un encuentro con pensionistas a los que trasladaron las propuestas del Bloque para mejorar la vida de un colectivo que engloba en Galicia a 703.000 personas.

La primera das medidas que propone el BNG es garantizar que las pensiones siempre van a subir, como mínimo, el IPC, para evitar la pérdida poder adquisitivo. Segundo, defender que la subida de las pensiones más bajas y que, como, mínimo «non deben ser inferiores en ningún caso ao salario mínimo interprofesional». La portavoz nacional también consideró imprescindible blindar el actual sistema público y descartar cualquier tipo de privatización, un objetivo que, advirtió, «non só persigue a dereita, senón grupos económicos que teñen grandes intereses neste sentido».

Por último, el BNG defendió la necesidad de romper con la doble brecha que sufren las mujeres gallegas, «como galegas e como pensionistas», lo que pasa por incrementar el complemento destinado precisamente a la mejora de las pensiones das mujeres con las prestaciones más bajas e incrementar las deducciones para poder jubilarse en las profesiones feminizadas. «Sabemos que moitas delas son traballos que en Galiza teñen moito peso, como poden ser os coidados ou o marisqueo, sectores que teñen unha situación onde hai unha carga de traballo moi grande e hai que reducir esa idade de xubilación», insistió Pontón.

Por su parte, Néstor Rego, puso en común con las personas pensionistas el trabajo del BNG en la pasada legislatura que, en el acuerdo de investidura, logró incluir «a suba das pensións mínima e non contributivas por riba do IPC». «Era unha das nosas prioridades para mellorar a vida de miles de galegos e de galegas, sabedores de que as pensións na Galiza son das máis baixas do Estado», subrayó.