Las áreas de Vigo, Ferrol, A Coruña y Pontevedra costa entran en alerta por escasez de agua

El embalse de Eiras, que abastece Vigo y otras poblaciones, bajo mínimos XOÁN CARLOS GIL

La Xunta decidió esta mañana ampliar el número de municipios gallegos que están en alerta por escasez de agua, al extender este aviso a las cuencas de Vigo, Ferrol, A Coruña y de la costa de Pontevedra, al tiempo que se mantiene en las unidades territoriales del río Lérez y del Anllóns. En total son ya 59 los concellos (algunos con afección total y otros solo en parte de su territorio) sobre los que pende el segundo nivel más alto de aviso establecido en el Plan Especial de Seca de la demarcación Galicia Costa. Hasta este jueves eran 32.

La reunión de la Oficina Técnica da Seca, en la que participó por primera vez el nuevo conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez, tomó en consideración distintos criterios técnicos, como los datos y las previsiones meteorológicas, el caudal medio de los ríos o la ocupación de los embalses para decidir elevar el nivel de aviso en las zonas citadas ante el «descenso sostido dos recursos hídricos». En el caso de las presas, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica señala que según los últimos datos de los que dispone, los embalses de Galicia Costa están al 38 % de su capacidad, casi 27 puntos por debajo del nivel que registraban en las mismas fechas del año pasado.

Con todo, desde la Consellería de Medio Ambiente explican que decretar la alerta por escasez no implica por sí mismo restringir el consumo de agua individual, aunque sí intensificar las medidas para conservar el recurso, limitando los usos no prioritarios como el baldeo de calles o el riego de jardines.

En el encuentro de esta mañana también se decidió mantener en situación de prealerta otros 64 concellos del área del río Tambre y la ría de Muros, los ríos Umia y ría de Arousa, la zona del río Mandeo y ría de Betanzos, y el área de los ríos Landro y Ouro. Esto implica un seguimiento más intensivo dela situación meteorológica o el nivel de ríos y presas. En total, son 123 los municipios afectados total o parcialmente por algún tipo de aviso por agua insuficiente.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil mantiene todo el territorio que tiene bajo su gestión en prealerta, aunque su presidente, José Antonio Quiroga, advirtió esta misma semana que las unidades territoriales del Miño Alto, Miño Bajo, Sil Inferior y Limia están en un escenario de escasez coyuntural, que permite garantizar la atención de la demanda, pero obliga a limitar usos adicionales, siendo lo prioritario el abastecimiento a la población.

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Curiosamente, existen concellos que tienen parte de su territorio incluido en la demarcación Galicia Costa y en alerta por escasez, y parte en la demarcación Miño-Si, bajo prealerta. Es el caso de Mondariz, Fornelos de Montes, Pazos de Borbén, A Guardia, O Rosal y Oia.

Aunque para los próximos días se prevé la llegada de precipitaciones, los datos actuales siguen mostrando una reducción de las lluvias sostenida en el tiempo y anormalmente baja para la media gallega. De ahí que toda la demarcación Galicia-Costa esté considerada en situación de sequía prolongada, más allá de que se perciba escasez de agua disponible o no.