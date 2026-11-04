Otra sesión de control a Pedro Sánchez en el Parlamento gallego

Xoán A. Soler

Por tercera vez desde que se anunciaron las elecciones del 29N, la sesión de control a Alfonso Rueda en el Parlamento gallego ha acabado convertida en un pleno para fiscalizar a Pedro Sánchez, con la tragedia de Urda todavía muy viva y la reciente dimisión del ministro Óscar Puente. Un asunto que aprovechó el jefe del Ejecutivo autonómico para recordarle a Besteiro que ya solo queda él como «último mohicano del sanchismo». Besteiro le había reprochado previamente la involución en derechos sociales y memoria democrática que representa la derecha y las alianzas del PP y Vox. «Nós defendemos os dereitos e vostedes ás dereitas», le afeó el líder socialista en una primera intervención en la que habló de aborto, igualdad, dependencia vivienda y víctimas del franquismo, lo que llevó a Rueda a hablar de «pupurri». Besteiro, que volvió a poner en duda el impacto de las rebajas fiscales anunciadas por la Xunta para el 2027, acusó a los populares de concebir los pilares del modelo de bienestar como un nicho de negocio, una espacio en el que «trincar», dijo, refiriéndose a la sanidad y las pensiones.

«Como lle gustaría que existira Vox en Galicia, pero non existe grazas ao PPdeG», le contestó un Rueda que mostró su sorpresa porque el líder del PSdeG hablase de derechos sociales cuando el Gobierno central incumple la ley dependencia y adeuda a la Administración autonómica más de 2.500 millones. O que se refiriese al compromiso socialista con el feminismo después del caso Ábalos y Koldo y sus relaciones con la prostitución.

Xoán A. Soler

La líder de la oposición aprovechó su turno para recordar a las víctimas del trágico accidente de Urda y deseó que no tengan que pasar el calvario que padecieron las de Angrois. «Mereceron unha xustiza e unha reparación que o PP negou ate catro veces co mesmo Feijoo que agora di que España merece saber», recordó Ana Pontón, que insistió en que todo esto «non vai de apañar votos e salvar vidas» y que volvió a reprochar al jefe del Ejecutivo autonómico el uso propagandístico de la gestión, porque, recordó, no están las 1.800 viviendas públicas en alquiler prometidas para el 2027.

Xoán A. Soler

En su réplica, Rueda le preguntó a la líder nacionalista por qué el Bloque no pidió la dimisión de Óscar Puente tras la catástrofe de Adamuz y la acusó de «ter morro» y presentar una presunta actitud crítica con el Gobierno central «cando van do ganchete». Sin embargo, en su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico esquivó el espinoso asunto de Angrois y centró su intervención en materia de autogobierno, en las conquista de espacios de decisión, porque mañana se celebra en Raxoi el acto oficial de traspaso de las competencias sobre los permisos de trabajo para personas migrantes. «Eu agardo que a campeona do autogoberno esté mañá no acto para celebrarlo, pero non vai vir, como fixo co litoral», aventuró Rueda.

Esto hizo que al final del pleno, apelando al reglamento, el diputado nacionalista Iago Tabarés pidiese la palabra para corregir inexactitudes, al recordar que el Bloque siempre estuvo presente en esos actos, a pesar de que el máximo mandatario gallego se había referido a la líder de la oposición, como recordó el propio Miguel Santalices, presidente de la Cámara, que justo después leyó una declaración institucional del Parlamento de Galicia con las víctimas de Urda.