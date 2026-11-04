Sanidade investigará si las clínicas a las que deriva pruebas cometen irregularidades

Foto de archivo de una ecografía en el Hospital Álvaro Cunqueiro M.MORALEJO

La Consellería de Sanidade analizará e investigará los dos escritos presentados por la CIG-Saúde en los que denuncia irregularidades en las clínicas a las que se derivan pruebas concertadas del Sergas. El sindicato tiene constancia de dos posibles anomalías, por un lado ecografías que realiza personal técnico sin que haya intervención de un facultativo, y por otro informes radiológicos que emite un profesional sin la especialidad o habilitación correspondiente.

Tal y como explican desde el sindicato, se trata de centros de la capital de Galicia y los hechos fueron denunciados tanto por facultativos del sistema público como por los propios pacientes. La CIG carga contra la Xunta por la falta de control sobre estas pruebas que paga la sanidad gallega. «O conselleiro de Sanidade ten que explicar que controis se están facendo sobre estas probas. Non pode derivar pacientes á sanidade privada, pagar con cartos públicos e desentenderse de como se presta esa asistencia».

Otro problema que pone encima de la mesa este colectivo es la repetición de pruebas en la sanidad pública al constatar que las realizadas en los centros privados no reúnen las condiciones necesarias para hacer un diagnóstico, «isto supón duplicar probas, aumentar os custos para o sistema público e provocar demoras innecesarias na atención ás persoas doentes».

Desde Sanidade explican que todos los centros con los que contrata servicios el Sergas no solo están autorizados sino que cuentan con la debida acreditación. No obstante, se investigarán los escritos presentados, «e en todo caso, cando se constata que hai incumprimentos, a consellería impón as sancións que corresponden».