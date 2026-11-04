El Gobierno evita fijar plazos para multar en las zonas de bajas emisiones
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El BOE publica este jueves los cambios que obligan a los ayuntamientos a imponer sanciones a los vehículos contaminantes, pero sin definir fechas concretas05 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Hace tres años que las ciudades de más de 50.000 habitantes debían tener establecidas zonas de bajas emisiones para restringir la circulación de los vehículos considerados contaminantes. La pretensión del Gobierno central era que eso