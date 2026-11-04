El Gobierno evita fijar plazos para multar en las zonas de bajas emisiones

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

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Cámara de vigilancia de la zona de bajas emisiones en Lugo, el pasado mes de septiembre.
Cámara de vigilancia de la zona de bajas emisiones en Lugo, el pasado mes de septiembre. LAURA LEIRAS

El BOE publica este jueves los cambios que obligan a los ayuntamientos a imponer sanciones a los vehículos contaminantes, pero sin definir fechas concretas

05 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace tres años que las ciudades de más de 50.000 habitantes debían tener establecidas zonas de bajas emisiones para restringir la circulación de los vehículos considerados contaminantes. La pretensión del Gobierno central era que eso

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